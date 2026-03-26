Giovedì 26 marzo negli studi Elios è stata registrata la seconda puntata di Amici 2026, che andrà in onda sabato 28 marzo. Stando a quanto si apprende dalla pagina X Amici news, Simone è il primo allievo ad uscire sconfitto. A seguire sono finite al ballottaggio Valentina e Caterina. In apertura di puntata i ragazzi hanno omaggiato Gino Paoli.

Anticipazioni Serale Amici 2026

Le anticipazioni riguardanti il Serale di Amici di Maria nella prima manche hanno visto scontrarsi la squadra dei Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Peparini. Celentano e Zerbi hanno vinto e sono finiti a ballottaggio: Alex, Lorenzo e Simone con quest’ultimo che è stato eliminato.

Nella seconda manche si sono sfidati i Petti-Lo con gli Zerbi-Cele con quest’ultimi che sono usciti nuovamente vittoriosi ma non sono mancate polemiche: Emanuel Lo ha criticato il guanto di sfida tra Nicola e Alessio, poiché il suo allievo non ha preso molte lezioni di neoclassico. Nella terza sfida invece la squadra di Peparini e Cuccarini ha vinto. Al ballottaggio finale sono finite Valentina e Caterina.

Ospiti i The Kolors che hanno presentato il nuovo singolo Rolling Stones, il comico Francesco Cicchella, Zendaya e Robert Pattinson hanno presentato il film The Drama, infine hanno preso parte alle registrazioni anche Belen Rodriguez e Luca Argentero.

La reazione a caldo degli utenti del web

In seguito agli spoiler, gli utenti hanno espresso un commento a caldo.

Un utente ha affermato: "Mi chiedo come sia possibile che alcuni allievi siano ancora dentro rispetto ad altri”. Un altro utente ha affermato: “Se questi sono gli spoiler, sabato non guardo la seconda puntata”. Tra i vari utenti c’è chi ha affermato: “Ragazzi com’è possibile che Simone sia stato eliminato?”. Un altro utente ha detto: “Il programma merita l’estinzione se questa è la piega che sta prendendo”. Un ulteriore unte ha affermato: “Ma davvero Caterina e Valentina al ballottaggio finale?”. Un altro utente si è soffermato sul guanto di sfida tra Nicola e Alessio: “Mi dispiace ma sono d’accordo con Emanuel Lo. Non è un guanto di sfida equo”.