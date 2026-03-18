Oggi, 18 marzo, sui profili social di Amici è stato pubblicato un video che ha confuso parecchio i fan. Alessandro Cattelan ha ufficializzato Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio in giuria, ma ha ripetuto più volte che il quarto componente della commissione esterna non sarebbe lui. Il conduttore ha dato appuntamento a sabato 21 marzo per lo svelamento del misterioso giudice del serale.

Il filmato che spiazza i fan di Amici

Il cast del serale di Amici prende forma: a poco più di 24 ore dalla registrazione della prima puntata, sono stati svelati la maggior parte dei giudici che commenteranno e voteranno le esibizioni dei ragazzi in gara.

Maria De Filippi ha ufficializzato la presenza di Gigi D'Alessio in giuria presentandosi a sorpresa al suo concerto a Roma e portandogli una maglia oro: "Lui sarà uno dei giudici", ha detto la padrona di casa del talent.

In un video che ha è stato postato sui social, invece, è stato Alessandro Cattelan ad ufficializzare altri due componenti della commissione esterna di quest'anno: "Ci eravate arrivati, uno è Cristiano Malgioglio e l'altra Elena D'Amario".

Le strane dichiarazioni di Cattelan

"Adesso manca solo il quarto giudice e non sono io, ve lo giuro", ha proseguito Cattelan nel video che ha registrato nello studio dove si svolge il serale di Amici.

Il presentatore ha anche mostrato al pubblico uno zaino che apparterrebbe al personaggio ancora top secret: "Pare che ci metta dentro qualsiasi cosa, non lo so.

Non sono io perché non uso zaini. Sabato ci sarò e vedrete".

Queste parole di Alessandro hanno un po' confuso i telespettatori, anche se in tanti le hanno interpretate come una conferma indiretta e ironica della sua presenza nel cast.

Un giorno alla prima registrazione

Tra poco più di 24 ore, quindi la sera del 19 marzo, si saprà con certezza se Alessandro Cattelan è un giudice del serale oppure no.

Giovedì pomeriggio, infatti, ci sarà la registrazione della prima puntata e sul web trapeleranno le anticipazioni di tutto quello che i fan potranno vedere in tv sabato dalle 21:30 circa.

La giuria dovrà scegliere anche chi eliminare al debutto tra i 17 titolari che gareggiano in questa edizione.