Da giorni i fan di Amici si interrogavano sulla giuria del serale e oggi, 17 marzo, Adnkronos ha svelato i nomi di tutti e quattro i personaggi famosi che la compongono. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, Maria De Filippi avrebbe riconfermato sia Elena D'Amario che Cristiano Malgioglio, le new entry, invece, sarebbero Gigi D'Alessio e Alessandro Cattelan.

Completato il cast del serale di Amici

Mancano pochi giorni all'inizio del serale di Amici 25 e finalmente è stata svelata l'identità dei quattro giudici che commenteranno e voteranno le esibizioni degli allievi.

In rete sono stati decifrati gli indizi che sono stati diffusi di recente per provare a far indovinare ai fan i nomi dei componenti della commissione esterna: la borsetta rossa apparterrebbe a Cristiano Malgioglio, le scarpe eleganti a Gigi D'Alessio, la passione per i cavalli ad Alessandro Cattelan e il crochet a Elena D'Amario.

La giuria di quest'anno, dunque, sarebbe composta da una ballerina professionista, due cantanti/cantautori e un conduttore.

I giudici del serale di #Amici25 sono Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio.



Fonte: Adnkronos pic.twitter.com/gUK0lgUbAU — Trash Italiano (@trash_italiano) March 17, 2026

Due riconferme dalla passata edizione

Dal 21 marzo, dunque, inizierà l'avventura dei 17 titolari della scuola e saranno i componenti della giuria a decidere del loro destino al serale.

Visto il successo dell'ultima edizione di Amici, Maria De Filippi avrebbe deciso di cambiare solo in parte la commissione esterna: D'Amario e Malgioglio, infatti, sarebbero stati riconfermati (lui per il terzo anno consecutivo) e da sabato prossimo dovrebbero essere affiancati da due new entry.

Di fatto Cattelan dovrebbe occupare il posto che è stato di Amadeus nel 2025, invece D'Alessio sarebbe stato scelto per le sue conoscenze musicali e per il suo passato da giudice a The Voice.

La reazione a caldo dei fan

La giuria del serale di Amici 25 è stata svelata da poco, ma sui social si possono già trovare tanti commenti a riguardo.

"Ancora Malgioglio? Basta", "Sono contenta che non c'è Elisa come si vociferava, lei è troppo per un programma del genere", "Ma perché c'è sempre la stessa gente?", "Perché quattro? Il caos è assicurato", "Si parte malissimo", "Che noia", "Malgioglio è una sciagura", si legge su X il 17 marzo.