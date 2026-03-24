Netflix e Shondaland hanno ufficialmente avviato la produzione della quinta stagione di Bridgerton, la serie sulla Londra della Reggenza, attesa prossimamente. Le protagoniste saranno Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza). Francesca, vedova da due anni di John Stirling, intraprende un percorso di riscoperta. L'arrivo di Michaela, cugina di John, per gestire la tenuta dei Kilmartin, innescherà in Francesca emozioni inattese e un viaggio di scoperta personale. Un video promozionale anticipa una storia d'amore che sfiderà le convenzioni.

La stagione, di otto episodi, è prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen. La scelta di Francesca e Michaela devia dai romanzi di Julia Quinn e dalle aspettative dei fan (che attendevano Eloise, Claudia Jessie). Si discosta dal romanzo 'Amare un libertino', trasformando Michael Stirling in Michaela e ponendo una relazione femminile al centro dell'intreccio.

La trama e i personaggi

Francesca Bridgerton è una figura riservata, spesso a disagio con le convenzioni. L'incontro con Michaela Stirling sconvolge i suoi piani, spingendola a un conflitto emotivo e identitario, ed esplorando i suoi veri desideri. Michaela, vivace e affascinante, cela una vulnerabilità che la porta a fuggire dal disagio.

Entrambe dovranno affrontare fragilità e aspettative sociali in una Londra ottocentesca ostile a sentimenti non convenzionali. Questa stagione è una rielaborazione contemporanea di amore e identità, fondendo la "seconda occasione" con la scoperta di sé. La storia tra Francesca e Michaela esplora il legame, riflette su appartenenza e accettazione delle differenze, offrendo una prospettiva intima sui personaggi femminili. È la prima stagione di Bridgerton con una narrazione queer centrale.

Successo e nuove direzioni

La serie Bridgerton, prodotta da Shondaland per Netflix, si basa sull'acclamata saga di Julia Quinn, un successo internazionale. Le stagioni precedenti hanno adattato le trame per esigenze narrative.

Trasformare Michael in Michaela riflette una visione creativa: esplorare nuove tematiche e linguaggi, arricchendo la rappresentazione seriale. Narra le vicende dei Bridgerton nell'Ottocento londinese, mescolando amore, scandali e dinamiche sociali con stile innovativo.

Con milioni di spettatori, Bridgerton è serie di punta Netflix, rilanciando il romanzo rosa storico e l'estetica della Reggenza. L'introduzione di una storyline queer con Francesca e Michaela sottolinea l'apertura a nuove tendenze e sensibilità nell'audiovisivo.