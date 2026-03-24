La moda è e resterà sempre il primo amore di Helena Prestes, infatti sono tanti i progetti ai quali ha lavorato nell'ultimo periodo e che stanno per uscire sul mercato. Venerdì 27 marzo, ad esempio, sarà disponibile la nuova campagna di un brand d'abbigliamento che ha scelto la 35enne come testimonial d'eccellenza.

L'importante novità in arrivo

Ad aprile Helena volerà in America per lavorare a nuovi importanti progetti (ha anticipato che resterà a New York almeno 40 giorni), ma nel frattempo si sta godendo il successo che sta ottenendo in Italia.

Come ha svelato la stessa Prestes sui social, venerdì 27 marzo uscirà una nuova campagna che la vede protagonista assoluta: dalle 13:00 di quel giorno, infatti, sarà possibile acquistare online e nei negozi i capi d'abbigliamento che la modella ha indossato in anteprima in uno shooting che è già virale.

Nuova foto profilo per Helena su Instagram

Un'altra novità che riguarda Helena, è quella del piccolo cambiamento che ha apportato al suo account di Instagram.

Come hanno notato molti fan, nelle ultime ore la modella ha deciso di modificare la foto del suo profilo aggiungendone una di un recente shooting.

"Che bella la nuova foto", "Noi approviamo", "Per me è un grande sì", "Bellissima in ogni scatto", "Lei è talmente bella che potrebbe mettere qualsiasi foto", "Ha l'imbarazzo della scelta", "Bella sempre e comunque", "Ci piace", "Aria nuova, ci sta", si legge su X in queste ore.

La trasferta in Toscana con Javier

Da un paio di giorni Helena si trova in Toscana, in particolare nell'agriturismo che Luca Calvani ha aperto qualche anno fa insieme al marito Alessandro.

La modella ha deciso di staccare un po' la spina prima di dedicarsi ai tanti progetti lavorativi che ha in cantiere, soprattutto quelli che la aspettano oltreoceano il mese prossimo.

Come ha spiegato in una recente diretta su TikTok, ad aprile Prestes si trasferirà a New York per circa 40 giorni e Javier la raggiungerà quando finirà di giocare i play-out con la Terni Volley Academy.

Gli Helevier sono già stati in America l'estate scorsa, e anche in quell'occasione Helena si è divisa tra lavoro e giornate di relax con il fidanzato.