Dopo settimane di dubbi e supposizioni, Maria De Filippi ha svelato perché Mario Lenti non si vede più nel parterre di Uomini e donne. Stando a quello che ha dichiarato la conduttrice nel corso della puntata del 24 marzo, il cavaliere avrebbe lasciato il programma per conoscere meglio una signora che non farebbe parte del cast.

La notizia sull'addio a Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi, 24 marzo, si è aperta con l'ennesimo battibecco tra Marina e Tina.

La dama ha interpellato anche Cinzia, che ne ha approfittato per chiedere spiegazioni a Stefano sulle telefonate che le avrebbe fatto nei giorni precedenti.

Gli opinionisti non hanno perso l'occasione di punzecchiare la protagonista sulle tante conoscenze sta starebbe portando avanti nell'ultimo periodo, infatti Gianni le ha chiesto: "Ma quanto tempo libero hai per stare al telefono con tutti loro?".

Ad un certo punto Maria De Filippi è intervenuta per fare una comunicazione molto importante: "Lei non sta più uscendo con Mario, anzi lui ha lasciato il programma e sta frequentando una signora al di fuori".

Mario sta conoscendo una signora al di fuori del programma...#uominiedonne pic.twitter.com/xFI83jw2IO — - Ma_rcellØ - (@Ma_rcell0) March 24, 2026

La reazione dei telespettatori

I fan di Uomini e donne si erano accorti della prolungata assenza di Mario, ma nessuno era arrivato a ipotizzare un addio al dating-show per una nuova frequentazione.

"Mario sta conoscendo una signora fuori? Non ci credo", "No, vabbè", "Questa fa ridere", "Ha lasciato il programma per una donna, ma sono certa che lo rivedremo presto", "Ciao Mario, non tornare", "Ma quando è successa questa cosa?", "E tutto l'interesse che aveva per Cinzia?", si legge su X in queste ore.

Le date delle prossime registrazioni

Questa settimana le registrazioni di Uomini e donne sono state spostate: anziché lunedì e martedì, la redazione ha convocato il cast in studio sabato e domenica.

Salvo ulteriori slittamenti, dunque, le prossime anticipazioni trapeleranno il 28 e 29 marzo, e proprio in quei giorni si saprà cos'è successo tra i personaggi più chiacchierati del parterre durante questo periodo di stop.

Prima delle nuove riprese, inoltre, su Canale 5 dovrebbe andare in onda l'ultimo atto del trono di Sara: la scelta della ragazza dovrebbe essere trasmesse in tv venerdì 27..