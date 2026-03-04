Da alcune settimane Mario Lenti è entrato nella lista dei protagonisti di Uomini e donne che sono spariti dallo studio da una puntata all'altra, e soprattutto senza spiegazioni. L'appuntamento che è stato trasmesso in tv oggi, 4 marzo, è il penultimo al quale ha partecipato il cavaliere prima di dare il via ad un'assenza va avanti da molto tempo e che farebbe pensare ad un suo addio definitivo al cast.

Il breve riavvicinamento con Cinzia

Gran parte della puntata di Uomini e donne del 4 marzo è stata dedicata all'inaspettato ritorno di fiamma tra due componenti del parterre Over.

Mario e Cinzia sono stati messi a confronto, hanno parlato del loro riavvicinamento e poi sono stati attaccati dagli opinionisti e da alcuni "colleghi".

Il parere condiviso da molti, dunque, è quello secondo il quale il cavaliere e la dama avrebbero un accordo segreto (ovviamente stipulato lontano dalle telecamere) e si prenderebbero e si lascerebbero periodicamente per stare sempre al centro delle dinamiche del programma.

I due hanno cercato di difendersi da quest'accusa, ma non sono riusciti a convincere quasi nessuno dell'interesse che proverebbero l'uno per l'altra.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Il ritorno di fiamma tra Mario e Cinzia, però, durerà poco: nelle puntate di Uomini e donne che il pubblico vedrà nei prossimi giorni, infatti, i due interromperanno la conoscenza e verranno molto attaccati.

Gianni e Tina continueranno a sostenere la tesi secondo la quale i due sarebbero d'accordo, e soprattutto la dama finirà al centro delle polemiche.

La vamp chiederà a lungo la cacciata della donna dal programma, ma Maria De Filippi non la asseconderà.

Il cavaliere, invece, sparirà dallo studio e nessuno motiverà la sua prolungata assenza.

Tina contro Cinzia a Uomini e donne

Lunedì 2 e martedì 3 marzo ci sono state le riprese di nuove puntate di Uomini e donne, e a colpire i fan è stata l'assenza di Mario in entrambe le registrazioni.

Sul web si sta diffondendo la voce secondo la quale il cavaliere potrebbe essere fuori dal cast proprio come Federico, che da un giorno all'altro è sparito dallo studio e nessuno ha spiegato che fine ha fatto.

Cinzia, invece, è ancora nel parterre e Tina l'ha attaccata tutte le volte che ne ha avuto l'occasione perché è convinta che non sarebbe realmente interessata a trovare l'amore.