Antonella Clerici ha pronunciato una frase che ha subito attirato l’attenzione: “Per essere nazional‑popolari e arrivare al pubblico, bisogna sapere di sugo, altrimenti si rimane dei fighetti”. L’affermazione è giunta durante una puntata del suo programma È sempre mezzogiorno. Molti spettatori e addetti ai lavori hanno interpretato queste parole come un richiamo velato ad Alessandro Cattelan. Il conduttore, dal canto suo, ha replicato con una nota di ironia, pubblicando sui social un video in cui appare con la camicia macchiata, scherzando: “Woooooooooooh mi sono sporcato di sugoooooooo!!!

Ah no, è soia… Niente…”.

Il messaggio della Clerici sulla televisione

Con la sua affermazione, la Clerici ha voluto sottolineare l’importanza di un linguaggio televisivo che sia diretto e coinvolgente, capace di creare una forte empatia con il pubblico. L’immagine del “sapersi sporcare di sugo” è diventata una metafora efficace per indicare la necessità di abbandonare un atteggiamento troppo raffinato o distaccato, al fine di conquistare davvero gli spettatori e creare un legame autentico.

La risposta ironica di Cattelan

La replica di Cattelan ha scelto la via dell’ironia. Il video, divenuto rapidamente virale, in cui si sporca con della salsa di soia, sembra una risposta giocosa e autoironica al suggerimento della collega.

Il gesto ha suscitato reazioni divertite tra gli utenti dei social network, che hanno colto il riferimento al “sapersi sporcare” come una conferma del messaggio lanciato dalla Clerici, interpretandolo come un segno di comprensione e complicità.

Un confronto professionale e costruttivo

Il botta e risposta tra i due conduttori, sebbene giocoso, non è un episodio isolato. In passato, durante una puntata del podcast Supernova, la Clerici aveva già espresso un consiglio professionale a Cattelan, invitandolo a coinvolgere maggiormente il pubblico e a esprimere più emotività nella conduzione dei suoi programmi. Anche in quella circostanza, il tono era stato schietto ma sempre costruttivo, volto a un miglioramento professionale.

Antonella Clerici: uno stile riconoscibile

Antonella Clerici è una conduttrice televisiva italiana di grande successo, nota al grande pubblico per programmi iconici come La prova del cuoco ed È sempre mezzogiorno. La sua carriera televisiva si distingue per la notevole capacità di creare un legame emotivo con gli spettatori, grazie a uno stile di conduzione caldo, diretto e autentico, che le ha permesso di conquistare la fiducia e l’affetto del pubblico.