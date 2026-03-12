Ditonellapiaga, reduce dal successo sanremese, debutta come attrice nel film “Notte prima degli esami 3.0”, in uscita il 19 marzo. Per anticipare l’evento cinematografico, la cantante ha pubblicato sui social un video giocoso in cui interpreta il suo brano “Che fastidio” insieme al cast della pellicola.

Un video social tra musica e complicità

Nel video, Ditonellapiaga mima il testo della sua canzone, coinvolgendo i giovani interpreti Tommaso Cassissa, Adriano Moretti, Alice Lupparelli, Alice Maselli, Aleandro Falciglia e Christian Dei. Ciascuno, a suo modo, interpreta il concetto di “che fastidio”, dando vita a una piccola e ironica coreografia collettiva che unisce musica e divertimento.

Il debutto cinematografico e il contesto del film

Il film, diretto da Tommaso Renzoni e scritto con Fausto Brizzi, segna l’esordio sul grande schermo di Ditonellapiaga. L’artista ha descritto l’esperienza come “il battesimo più bello che potessi ricevere”, evidenziando le somiglianze tra il suo personaggio e la sua adolescenza: un forte desiderio di libertà, la propensione a infrangere le regole e la vulnerabilità di fronte al rischio di essere ferita.

Il cast include anche Gian Marco Tognazzi, Sebastiano Somma, Teresa Piergentili e Pascale Reynaud. Il film vanta inoltre il cameo di Antonello Venditti, che esegue al piano il brano iconico “Notte prima degli esami”.

Un’anteprima che unisce generazioni

Il video promozionale anticipa l’uscita del film, che arriva a vent’anni di distanza dal cult originale diretto da Brizzi. La performance sui social media crea un ponte tra la Generazione Z, protagonista del film, e il pubblico che ha vissuto la prima versione, mescolando abilmente nostalgia e contemporaneità.

Questo vivace e autentico video social si configura dunque come un’anteprima che mette in luce il tono fresco e inclusivo del nuovo capitolo della saga cinematografica.