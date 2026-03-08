Verissimo torna in onda domenica 8 marzo su Canale 5, con la consueta conduzione di Silvia Toffanin. La puntata si preannuncia ricca di ospiti e storie che toccheranno diversi ambiti, dalla musica allo sport, passando per lo spettacolo e testimonianze di vita.

Musica e sport protagonisti

Tra i volti attesi nel salotto di Verissimo, spiccano Ditonellapiaga, reduce dal successo al Festival di Sanremo dove ha conquistato il terzo posto, e Serena Brancale, pronte a condividere le emozioni vissute sul palco della kermesse. A rappresentare il mondo dello sport ci sarà Arianna Fontana, atleta che con i suoi successi nello short track a Milano Cortina 2026 è entrata nella storia come la donna italiana più medagliata ai Giochi olimpici.

La sua presenza offrirà uno spunto di riflessione sulla tenacia e sul raggiungimento degli obiettivi.

Spettacolo e cronaca: storie a confronto

Sul fronte dello spettacolo, il programma vedrà la partecipazione dell'attore Gabriel Garko, che si racconterà attraverso un’intervista intensa, e un aggiornamento sulla vita di Paola Caruso. Verissimo darà anche voce a storie drammatiche e commoventi: saranno presenti Fabrizio e Angela, genitori di Davide Borgione, il diciannovenne torinese scomparso tragicamente, e Cristina, Mariangela e Raimondo, figli di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno vittima di un omicidio. Le loro testimonianze porteranno in studio riflessioni profonde sul dolore, la perdita e la ricerca di giustizia.