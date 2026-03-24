Il noto conduttore televisivo Pierluigi Diaco è stato bersaglio di gravi insulti e minacce, alcune delle quali di morte, dopo aver espresso pubblicamente il suo sostegno al 'Sì' in un referendum. La vicenda è iniziata con una sua dichiarazione in cui affermava che, a suo parere, in Italia chi vota 'No' è visto come un "testimonial", mentre chi vota 'Sì' viene etichettato come un "lacchè". Queste parole hanno scatenato una violenta reazione da parte di utenti sui social network, trasformando il dibattito in attacco personale.

Minacce e odio online

Tra i messaggi ricevuti da Diaco, sono apparse immagini inquietanti che lo ritraevano a testa in giù, accompagnate dalla scritta "credere obbedire penzolare". A ciò si sono aggiunti commenti di estrema violenza, come "si merita questo e anche di peggio". Questi episodi hanno evidenziato un preoccupante clima di intolleranza nel dibattito pubblico, specialmente su temi politici e referendari. Di fronte a tale ondata di odio, il conduttore, pur non rilasciando dichiarazioni pubbliche immediate, ha deciso di agire per vie legali, tutelandosi.

La denuncia contro gli aggressori

Determinato a non lasciare impuniti gli autori di tali atti, Diaco ha meticolosamente raccolto e documentato ogni singola minaccia e insulto.

Questa documentazione ha costituito la base per una denuncia formale contro i responsabili. La sua scelta di rivolgersi alle autorità rappresenta un segnale importante contro la diffusione dell'odio online e delle campagne di intimidazione contro figure pubbliche. Il caso ha suscitato attenzione, sottolineando la necessità di un confronto civile e rispettoso, soprattutto su temi collettivi come i referendum.

Il profilo di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco è un affermato giornalista e conduttore televisivo italiano, con esperienza radiofonica e televisiva. Attualmente conduce il programma "Bellamà", dove affronta temi di attualità e costume. Nel corso della sua carriera, Diaco si è distinto per il suo stile diretto e incisivo, che lo ha reso riconoscibile e apprezzato. La sua partecipazione a diversi format di successo ha consolidato la sua immagine di professionista versatile.