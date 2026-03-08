Mara Venier accoglie volti noti della musica, del cinema e della fiction nello studio di Roma

La puntata di “Domenica In” in onda l’8 marzo, condotta da Mara Venier, vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo provenienti dal mondo dello spettacolo e dell’attualità. In studio, insieme alla padrona di casa, ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, pronti ad animare la diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Ospiti musicali e protagonisti del Festival

Il panorama musicale sarà rappresentato da Elettra Lamborghini, che presenterà il suo successo sanremese “Voilà”, e da Francesco Renga, con il brano “Il meglio di me”.

Entrambi gli artisti condivideranno con il pubblico le loro esperienze legate al recente Festival.

Cinema, fiction e attualità

Il mondo del cinema e della fiction avrà ampio spazio. Alessandro Gassmann presenterà la nuova serie-tv “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, dove veste i panni dell’avvocato Guido Guerrieri, in onda da lunedì 9 marzo su Rai 1. Vanessa Scalera parlerà della quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, nuovamente in prima serata su Rai 1. Rocco Papaleo introdurrà il suo nuovo film “Il bene comune”, atteso nelle sale dal 12 marzo, che vanta nel cast anche Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera. Dalla serie di successo “Mare Fuori”, sarà presente Vincenzo Ferrera, per raccontare la sesta stagione disponibile su RaiPlay dal 4 marzo.

Spazi di riflessione e intrattenimento

La puntata riserverà anche momenti di riflessione e intrattenimento. Verrà ricordato Domenico Caliendo, il “piccolo guerriero” scomparso dopo un trapianto di cuore, con la toccante testimonianza della madre Patrizia Mercolino. Mara Venier e Tommaso Cerno si confronteranno sui temi della settimana insieme a Salvo Sottile. Enzo Miccio offrirà la sua analisi sui look che hanno caratterizzato il Festival di Sanremo, mentre Teo Mammucari coinvolgerà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.

Un salotto ricco e variegato

L’appuntamento dell’8 marzo conferma la consolidata formula di “Domenica In”: un affascinante mix di musica, cinema, fiction, attualità e approfondimenti, arricchito dalla presenza di ospiti capaci di creare un forte legame con il pubblico attraverso le loro storie.

Chi è Mara Venier

Mara Venier è una figura di spicco nel panorama televisivo italiano, riconosciuta come la storica conduttrice di “Domenica In”, programma simbolo del pomeriggio domenicale di Rai 1. La sua conduzione, caratterizzata da un approccio diretto e da una spiccata empatia, le ha permesso di costruire un rapporto di profonda sintonia con gli spettatori.