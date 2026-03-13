Giovedì 19 marzo su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata di Don Matteo 15. Stando a quanto si apprende dagli spoiler la storia tra il Capitano e Giulia Mezzanotte è ad un bivio: i due sono convinti di non essere compatibili. Per quanto riguarda Maria, la ragazza scoprirà finalmente tutta la verità sul suo passato e non sarà affatto una cosa facile da digerire.

Anticipazioni Don Matteo 15

Nell'ultima puntata di Don Matteo 15, le anticipazioni vedono un’ampia parte dedicata alla storia d’amore tra il Capitano e Giulia Mezzanotte: la relazione si trova ad un bivio in quanto entrambi sono convinti di non essere fatti l’uno per l’altra.

Tuttavia il Maresciallo Cecchini non si dà per vinto e cerca di farli ritornare insieme con l’aiuto di Caterina Provvedi. Per quanto riguarda Maria, la ragazza nel giorno del suo battesimo e di quello di suo figlio Max è stata rapita. Durante la prigionia, la ragazza scopre la verità sul suo passato e ciò che verrà a sapere non sarà affatto facile da digerire. Nel mentre in caserma proseguono le indagini per ritrovare Maria, quando ad un certo punto Don Massimo viene indagato per omicidio colposo dopo il ritrovamento di un cadavere che ha a che fare con la sparizione di Maria.

Le reazioni a caldo da parte degli utenti del web

Don Matteo 15 si avvicina al gran finale e su X, diversi spettatori dell'amata serie tv della Rai hanno espresso un loro commento sulla penultima puntata.

Un utente ha detto: “Mi diedero del folle ma qui si sta preparando l'uscita di Giulia. Che motivi possono esserci per escluderla totalmente dalle puntate, nessun coprotagonista ha mai avuto questo trattamento”. A seguire un altro utente ha affermato: “Fino a due puntate fa Caterina non era minimamente interessata al Capitano, mentre adesso è addirittura in crisi?”. Uno spettatore ha commentato: “Personalmente non m’importa se Giulia e Diego troveranno il loro lieto fine nell’ultima puntata. Penso che in questa stagione abbiano avuto una storyline degna di un film orror”. Un’ulteriore utente ha affermato: “Il flirt con Caterina è stato inserito senza un senso dagli sceneggiatori”. “Caterina ok, ma anche Diego che frequenta un’altra alla prima crisi con Giulia è senza senso”, ha invece affermato un utente. “Per come si sta comportando Diego, meriterebbe picche sia da Giulia che da Caterina”, ha concluso un altro fan della fiction Rai.