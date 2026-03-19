Si ipotizza che Elettra Lamborghini possa essere tra i nomi considerati per la conduzione italiana dell’Eurovision Song Contest. La manifestazione musicale internazionale si svolgerà alla Wiener Stadthalle di Vienna e sarà trasmessa in diretta sui canali Rai2 e Rai1, assicurando ampia copertura televisiva per il pubblico italiano. Lamborghini potrebbe affiancare Gabriele Corsi, un volto noto e consolidato per l’evento, subentrando a Big Mama, che aveva co-condotto l’edizione precedente a Basilea.

Possibile evoluzione alla conduzione italiana dell'Eurovision

La potenziale presenza di Elettra Lamborghini rappresenterebbe una novità per la conduzione italiana di questo atteso appuntamento. Gabriele Corsi, forte della sua esperienza come commentatore e conduttore dell’Eurovision, potrebbe trovare nella cantante e personaggio televisivo una nuova partner. Questa scelta, qualora venisse confermata, segnerebbe un cambio di rotta rispetto all’edizione precedente, dove Big Mama aveva condiviso il compito di presentare l'evento con Corsi, offrendo una dinamica diversa al pubblico.

Il ruolo di Gabriele Corsi è ormai una presenza consolidata nella conduzione italiana dell’Eurovision Song Contest. L’evento, che si terrà a Vienna, vedrà la sua trasmissione in Italia affidata a Rai2 e Rai1, a conferma dell'impegno della televisione pubblica per la manifestazione.

La possibile partecipazione di Elettra Lamborghini aggiungerebbe un elemento di interesse e curiosità per il pubblico italiano, in attesa delle conferme ufficiali sui nomi dei conduttori.

Al momento, non sono giunte conferme ufficiali sulla presenza di Elettra Lamborghini alla conduzione. Altre indicazioni suggeriscono la riconferma del duo Big Mama e Gabriele Corsi per la prossima edizione. La situazione resta in evoluzione, in attesa delle comunicazioni definitive sui conduttori per l’Italia.