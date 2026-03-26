L'attrice Eva Grimaldi ha rivelato a 'La volta buona' di aver subito un'operazione d'urgenza per gravi complicanze legate a una protesi al seno, descrivendo momenti di paura e il rischio per la sua salute.

L'intervento d'urgenza e la diagnosi

Circa tredici giorni prima, Eva Grimaldi è stata operata d'urgenza per una capsulite, avvertendo un forte dolore sotto l'ascella a causa dello spostamento della protesi. Cruciale la segnalazione di Imma Battaglia, che da due mesi notava un gonfiore anomalo. La cancellazione di una vacanza programmata ha permesso un intervento tempestivo, evitando aggravamenti.

Rischi delle protesi e parere medico

Il chirurgo plastico Pietro Lorenzetti, in collegamento, ha spiegato che i molteplici interventi di Grimaldi per protesi al seno aumentavano il rischio di complicanze. L'intervento ha rimosso una raccolta di siero dalla mammella sinistra. Il medico ha chiarito che la "capsula" è una reazione difensiva del corpo alla protesi, che in caso di infiammazione può produrre un'importante raccolta di siero. Lorenzetti le aveva sconsigliato la vacanza, consiglio che Eva ha seguito, sottoponendosi tempestivamente all'intervento.

Un percorso di sette interventi e la lezione appresa

L'episodio si inserisce nel lungo percorso di Eva Grimaldi con la chirurgia estetica. L'attrice ha affrontato sette operazioni al seno, iniziate a ventisei anni, inseguendo un ideale di bellezza.

Una protesi si è infettata, mettendo a rischio la sua vita. Un periodo di grande sofferenza, vivendo per un anno con un solo seno. Questa esperienza, nel pieno della carriera e durante le riprese di un film con Remo Girone (che prevedeva una scena di nudo), ha segnato un punto di svolta per la sua autostima. Girone, ha ricordato, si dimostrò un vero signore, offrendo supporto.

Il messaggio di Eva Grimaldi e il dibattito

Oggi, a 63 anni, Eva Grimaldi parla con la serenità di chi ha superato il dolore e ha imparato ad accettarsi. Afferma che non rifarebbe mai più nulla, avendo compreso che la vera bellezza risiede nel sentirsi bene con se stessi, non nella perfezione estetica. Le sue cicatrici sono il segno di ciò che ha superato.

Il suo racconto riaccende il dibattito su chirurgia estetica, autostima e pressioni sociali. Gli interventi estetici in Italia sono in aumento, specie tra donne 25-45 anni (dati SICPRE); i medici sottolineano l'importanza di professionisti certificati e di comprendere i rischi. Grimaldi conclude: "la chirurgia non è un gioco", e la sua storia vuole essere d'esempio.

Eva Grimaldi: attrice e icona di resilienza

Eva Grimaldi è un'attrice italiana con una lunga carriera nel cinema, televisione e teatro. Nota per la sua versatilità e impegno sociale, la sua storia di sfide e resilienza la rende una figura di riferimento nello spettacolo e come voce autorevole su salute e accettazione di sé.