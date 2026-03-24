Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Ender escogiterà un piano ai danni di Yildiz, rea di aver messo nei guai Yigit con Nadir. La donna farà in modo che la sorella di Zeynep e Zehra finiscono dietro alle sbarre.

Ender escogita una vendetta contro Yildiz

Tutto inizierà quando Ender deciderà di vendicarsi di Yildiz quando suo figlio Yigit verrà accusato di aver reso pubbliche alcune foto di Nadir in atteggiamenti compromettenti. La donna chiederà aiuto a Caner per far recapitare ad Yildiz, ormai capo di un'associazione benefica, un misterioso invito.

La sorella di Zeynep si recherà all'appuntamento insieme a Zehra, trovandosi nel casinò di Nadir. La ragazza scoprirà ben presto di trovarsi in un luogo ben diverso a causa dell'assenza di alcuni soci dell'associazione. Ma Yildiz deciderà di rimanere per giocare alla roulette russa.

Yildiz e Zehra vengono arrestate dalla polizia

Le anticipazioni della serie tv rivelano che la polizia fa irruzione nel casinò di Nadir per una retata. Gli agenti porteranno in carcere tutti i presenti comprese Yildiz e Zehra. Halit andrà su tutte le furie alla scoperta che le due donne sono finite in galera. Di conseguenza, l'imprenditore cercherà in tutti i modi di tirare fuori la moglie e la figlia mentre Ender godrà della riuscita del piano.

Sahika, invece, crederà che Halit si stia allontanando sempre di più da Yildiz a causa del nuovo scandalo in cui è rimasta coinvolta.

Yigit ha preso le distanze dalla madre Ender

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine marzo su Canale 5, Sahika ha rivelato che Yigit è il figlio segreto di Ender e Kaya nel corso di una festa. Halit ha preso male la notizia, sopratutto quando ha scoperto che il giovane ha sposato in gran segreto Lila. L'imprenditore ha cacciato Sahika dalla tenuta mentre Yigit ha trovato rifugio da Kaya, che è rimasto sorpreso di avere un figlio. Il ragazzo ha dimostrato di non riuscire a perdonare Ender per quello che ha fatto in passato.

La donna ha dovuto affrontare il rifiuto di Yigit, che ha preso le distanze da lei. Allo stesso tempo, Ender si è sentita sola, tanto da trovare sostegno da Yildiz.

Nel frattempo, Halit Argun ha chiesto alla moglie di far ritorno alla tenuta insieme ad Halitcan mentre Leyla ha vissuto momenti drammatici quando suo marito è riuscito a rintracciarla nonostante vivesse sotto falsa identità per scappare da un passato pericoloso. Hilmi non ha esitato a rapire la moglie e nasconderla in un luogo isolato. In questa circostanza, l'uomo ha minacciato Leyla di avvisare la polizia.