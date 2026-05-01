Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Yigit finirà in ospedale in seguito a un malore. Ender in ansia accuserà Sahika di aver provato a uccidere suo figlio avvelenandolo come ha fatto con Nadir.

Yigit finisce in ospedale

Tutto inizierà quando Yigit si rinchiuderà in bagno dove accuserà un malore. Sahika deciderà di soccorrere il nipote quando lo vedrà vomitare di continuo. La darklady avviserà Ender e Kaya, che porteranno il figlio in ospedale dove ci sarà un momento di fortissima tensione.

Celebi si scaglierà contro Sahika, accusandola di aver provato ad uccidere Yigit visto che ha avvelenato ed ucciso Nadir. La darklasy si dimostrerà offesa, precisando che non farebbe mai del male al nipote. Kaya cercherà di riportare la pace tra le due donne sopratutto perché inizieranno ad urlare in ospedale.

Ender e Kaya scoprono che il figlio ha un virus gastrointestinale

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che il medico diagnosticherà solo un banale virus gastrointenstinale ad Yigit, escludendo qualsiasi forma di avvelenamento. L'uomo rassicurerà Ender e Kaya che il ragazzo si rimetterà in poche ore. Una volta tornati a casa, la coppia troverà Sahika con la valigia in mano, pronta per andare via.

La darklady fingerà di fare la vittima e Kaya obbligherà sua moglie a scusarsi con lei per le sue parole.

Ender confesserà poi a Caner che troverà un modo per sbarazzarsi della nemica dopo aver accettato di darle nuovamente ospitalità. Allo stesso tempo, la donna continuerà a tenere nascosto a Kaya di essere entrata in possesso del 10% dell'Argun Holding dopo aver stretto un patto con Sahika.

Ender ha discusso con Kaya a causa di Sahika

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit che sono state trasmesse ad inizio maggio su Canale 5, Halit e Yildiz hanno avuto un brutto confronto poiché lei è sicura che lui abbia una relazione clandestina con Leyla. Sahika, invece, ha organizzato una cena con Yigit, Lila e Zerrin per cercare di riavvicinarli.

La novità è stata scoperta da Ender, che ha discusso con Kaya. La donna ha accusato sua cognata di star continuando ad esercitare la sua influenza su Yigit. L'avvocato ha difeso Sahika.

Intanto Nadir è apparso intenzionato a comprare una parte delle quote di Halit ma lui ha rifiutato la richiesta. Allo stesso tempo, l'imprenditore ha regalato a Leyla un appartamento dove passare le notti insieme. L'uomo ha poi discusso con il suo avvocato per un possibile investimento in una miniera in Africa. Sahika ha aggiornato Nadir sui progressi fatti nel piano per destabilizzare Halit.