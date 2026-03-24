La giornata di martedì 24 marzo al Grande Fratello Vip si è aperta con uno scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Quest'ultima ha chiesto alla coinquilina di trovare un altro modo per essere svegliata dalla regia, ma durante il botta e risposta si è lasciata scappare una frase infelice nei confronti dell'ex europarlamentare: "Il vibratore forse ce ne avrai bisogno".

Scoppia la lite al GFVip

Alessandra Mussolini dovendo prendere delle medicine ad un determinato orario, viene svegliata dalla regia del GFVip ogni mattina alla solita ora.

Il fatto che la concorrente venga chiamata da chi si trova in regia sembra creare scompiglio a tutta la casa, tanto che Adriana Volpe stamattina ha avuto qualcosa da ridire alla gieffina: "Questa sveglia è come una tortura. Chiedi una sveglia che vibra da mettere sul cuscino solo per te". Alle affermazioni della conduttrice Mussolini ha replicato con sarcasmo: "Certo, vai tu a chiedere se mi danno una sveglia vibrante per non farti svegliare". Inoltre la diretta interessata ha precisato che è costretta a prendere delle pillole ad un determinato orario per motivi di salute, altrimenti ne farebbe volentieri a meno.

Lo scontro vero e proprio tra le due concorrenti è stato innescato da una frase infelice pronunciata da Adriana: "No, il vibratore forse ce ne avrai bisogno ma quella è un'altra storia".

Sebbene la presentatrice trentina abbia cercato immediatamente di rimediare alla gaffe, Alessandra è andata su tutte le furie: "Di che cosa ho bisogno? Ripeti quello che hai detto". "Non mi mettere parole in bocca che non ho detto", la risposta di Volpe.

Il vibratore ne avrai bisogno tu? Ma come ti permetti imbecille pic.twitter.com/Hx8JItS0vq — deLune (@nonsopiukisono) March 24, 2026

Il commento degli altri concorrenti

A seguire Adriana ha abbandonato la conversazione per andare in giardino.

Nonostante Volpe abbia ribadito di essere stata fraintesa, Giovanni Calvario ha preso le difese di Mussolini: "Io in quel momento passavo di lì e tu hai detto proprio quella parola. A me comunque ha fatto ridere la cosa".

Cosa pensano gli utenti del web

La discussione fra Alessandra e Adriana non è passata inosservata agli utenti di X.

Un utente ha criticato Mussolini: "È insopportabile". Un altro utente ha invece punzecchiato Volpe: "Ma come si permette ad alludere ad una cosa simile? Poi ha anche la faccia tosta di dire che non l'ha detto". Un altro spettatore ha affermato: "Ragazzi se Alessandra deve prendere delle pillole ad un determinato orario non è colpa di nessuno". Tra i vari utenti c'è anche chi ha ironizzato sullo scontro fra le due concorrenti: "Questo si è che un reality show. I concorrenti non si sopportano l'uno con l'altro e a breve sarà un tutti contro tutti".