Nel corso delle puntate turche di Forbidden Fruit trasmesse prossimamente su Canale 5, Zerrin informerà Yildiz di credere che Halit la stia tradendo con Leyla. La sorella di Zeynep inizierà a fare delle indagini, sorprendendo suo marito a casa dell'amante.

Zerrin sospetta che Leyla e Halit siano amanti

Zerrin ritornerà in Turchia dopo un periodo passato in America. Durante la permeanza a Istanbul, la donna non potrà fare a meno di notare una certa complicità tra Leyla e Halit, iniziando a sospettare che abbiano una relazione extraconiugale. Zerrin deciderà di affrontare il signor Argun, domandogli se la sua segretaria sia la sua amante.

L'uomo negherà ogni coinvolgimento amoroso con Leyla. Nonostante questo, la sorella di Alihan metterà in guardia Yildiz sulle intenzioni del marito con l'avvenente segretaria prima di far ritorno in America.

Yildiz sorprende suo marito a casa dell'amante

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Zerrin troverà il coraggio di confidare ad Yildiz di credere che Halit e Leyla siano amanti da diverso tempo. La sorella di Zeynep deciderà si spiare le mosse del marito, giungendo davanti ad un'abitazione che lui aveva comprato per i suoi incontro clandestini. Yildiz ringrazierà Zerrin per averle aperto gli occhi per poi giurare che farà il possibile per proteggere Halitcan. La donna coglierà in flagrante Halit a casa di Leyla, scoprendo che i sospetti della madre di Lila erano fondati.

Yildiz tornerà poi alla tenuta, chiedendo alla domestica di fare i bagagli, intenzionata ad andarsene con il bambino.

Halit, sopraggiunto sulla scena, dirà alla donna di non avere nessuna tresca ma lei non si lascerà intenerire dalle sue suppliche. Yildiz lascerà la villa per rifugiarsi da Emir portando con sé Halitcan, sotto lo sguardo sconvolto da Zehra, Lila ed Erim. Halit deciderà di mettere da parte Leyla, che capirà che lui non ha nessuna intenzione di mandare a monte il suo matrimonio. La donna chiederà consiglio a Sahika, diventata nel frattempo sua complice per studiare un modo per tornare nelle braccia dell'uomo.

Zehra è stata invitata in una trasmissione televisiva

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà marzo in prima visione tv, Sahika ha messo la pulce nell'orecchio ad Halit che Yildiz lo stia tradendo con Erim.

L'imprenditore ha dato l'ordine ad un complice di pedinare le mosse della moglie. Ma il piano del signor Argun è stato scoperto da Yildiz, che si è fatta aiutare dai suoi amici per metterlo in ridicolo.

Zehra, invece, è stata invitata a prendere parte ad un programma televisivo per promuovere il suo libro, diventato un grande successo in Turchia.