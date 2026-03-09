Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la notizia dell’allontanamento di Sahika spingerà Yildiz a riprendere il suo posto a Villa Argun. La ragazza organizzerà un rientro scenografico, presentandosi all’ingresso della residenza con un diadema sul capo per sottolineare il suo nuovo ruolo di forza. Nonostante l’apparente trionfo, Yildiz chiarirà di essere tornata solo per tutelare il piccolo Halit Can in attesa del divorzio, presentandosi ad Aysel come la “regina” della casa che riprende possesso dei propri spazi.

Yildiz sfida Halit e chiede la cacciata di Sahika

Quando Halit avrà la certezza che Halit Can sia suo figlio, vorrà che Yildiz torni immediatamente a vivere con lui, ma la ragazza sarà di tutt’altro parere. Se vuole che torni a casa, deve cacciare Sahika. Tuttavia, Halit non sembrerà disposto a perdere la sua compagna, ma non riuscirà nemmeno a far cambiare idea a Yildiz, che deciderà di trasferirsi in pianta stabile da Emir.

A Halit non starà bene che la moglie viva con un uomo e nella sua mente ci sarà pure l’intenzione di denunciarla per adulterio, con il solo scopo di portarle via il bambino. Così Yildiz si farà venire in mente un’altra idea.

Halit prova a riconquistare Yildiz

Yildiz non può restare a vivere nella casa di un uomo single, così chiederà a Ender se può trasferirsi a casa sua.

Anche se non sarà convinta di riaverla a casa, Ender accetterà, ma durante la permanenza di Yildiz succederanno tante cose. Prima di tutto, Halit le chiederà un’altra possibilità, inondandola di regali, ma la cosa che cambierà definitivamente la situazione sarà la cacciata di Sahika da Villa Argun da parte di Halit.

La donna, durante una festa nella villa di Halit, farà due rivelazioni devastanti: dirà che Yigit è il figlio di Ender e Kaya e che il ragazzo ha sposato Lila. Troppi segreti per Halit, che deciderà di cacciare Sahika di casa.

Fuori Sahika, dentro Yildiz: il ritorno in grande stile alla Villa

La notizia della cacciata di Sahika arriverà subito alle orecchie di Yildiz, che deciderà di tornare a Villa Argun.

In questo modo non sta dando una seconda possibilità a Halit, si trasferirà da lui solo per evitare problemi con il bambino e lo farà solo fino al giorno del divorzio.

Conoscendo Yildiz, farà un ritorno in grande stile. Si preparerà di tutto punto e arriverà all’ingresso della villa con un diadema sulla testa – uno dei recenti regali di Halit. “La regina è tornata e con lei c’è anche il suo principe”, dirà Yildiz ad Aysel, pronta a vivere questa nuova fase della sua vita.