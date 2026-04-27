Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 4 all'8 maggio svelano che dopo lo spettacolo teatrale messo in atto per il compleanno di Markus, Vincent e Katja si ritroveranno da soli in lavanderia e si abbandoneranno alla passione.

Miro e Greta si ritrovano

Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 4 a venerdì 8 maggio prendono il via dallo spettacolo teatrale che metteranno in scena Katja e Vincent per il compleanno di Markus nonostante la loro attrazione reciproca. Ma dopo lo spettacolo, i due si ritroveranno da soli in lavanderia e si abbandoneranno alla passione.

Successivamente, però, si sentiranno in colpa e decideranno di mantenere le distanze da quel momento in poi. Fanny intanto sarà convinta di poter conquistare Vincent e collaborerà ad un progetto con lui.

Yannik comincerà a sospettare che Greta provi ancora dei sentimenti per Miro. Inoltre, quando Greta avrà un incidente, Miro a porterà in ospedale e Yannik vedendoli insieme si convincerà che i due sono tornati insieme. In effetti, grazie all'aiuto di Lale i due si ritroveranno. Greta allora incoraggerà il fidanzato a partecipare ad un concorso fotografico ma lui sarà titubante.

Larissa finanzia il negozio online di Yvonne

Comprendendo che il cuore di Henry appartiene ancora a Maxi e non volendo essere un ripiego, Larissa deciderà di lasciare l'hotel.

Larissa però deciderà a sorpresa di sostenere Yvonne nell'apertura de suo negozio online, nonostante il parere contrario di Erik. Inoltre Sophia convincerà Larissa a restare offrendo il suo supporto economico. Erik sapendo che Larissa è finanziata da Sophia sarà sconvolto dal fatto che la moglie si metta in affari con l'ereditiera.

I Saafeld capiranno che i casinò hanno un ruolo importante negli affari di Sophia e cercheranno di indagare per capirne il motivo. Ma quando verrà fatta una perquisizione dalla polizia i risultati non saranno quelli sperati. Infine, Maxi scoprirà che Henry l'ha protetta dagli intrighi della madre.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Henry si è riappacificata con Henry ma dopo che quest'ultimo ha scoperto che la madre ha cercato di avvelenare la sua amata ha deciso di allontanarla.

Vincent si è dichiarato alla matrigna Katja, ma poi le ha promesso di restarle lontano per il ben suo e del padre. Yannik ha invitato Greta d uscire e i due si sono baciati, ma vedendo Miro ballare serenamente la cuoca ha capito di essersi innamorata di nuovo di lui.