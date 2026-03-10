Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il castello di bugie costruito da Ender crollerà definitivamente, trascinando la donna in una spirale di disperazione. Dopo che Sahika avrà rivelato pubblicamente che Yigit è figlio di Kaya ed Ender, il primo a voltare le spalle a quest’ultima sarà proprio il figlio Erim. Il ragazzo, stanco di scoprire continui segreti sul passato della madre, la affronterà con estrema durezza, arrivando a intimarle di uscire per sempre dalla sua vita. Davanti al rifiuto categorico del figlio e al peso dei propri errori, Ender si ritroverà svuotata di ogni motivazione, confessando tra le lacrime di non avere più ragioni per vivere.

Kaya scopre di essere padre e affronta Ender

La vita di Ender diventerà un completo disastro quando Sahika, davanti a tutti, rivelerà che la donna è la madre di Yigit e che il padre è Kaya. Si ritroverà a rimediare a tanti errori, a partire da Kaya, che non apprezzerà il fatto che Ender gli abbia nascosto per anni che fosse padre.

Lei gli dirà che non ha mai avuto modo di contattarlo e che ha dato Yigit in adozione perché stava attraversando un periodo economicamente complicato. Kaya non riuscirà a essere duro con lei, al punto che proverà ad aiutarla a sistemare le cose con Yigit.

Yigit ricorda l’infanzia difficile e caccia Ender

Yigit si trasferirà a casa di Kaya, ma l’incontro con Ender non porterà alla pace sperata.

Il giovane rievocherà con rabbia la povertà e le violenze domestiche subite dal padre adottivo, rinfacciando alla madre biologica di averlo abbandonato a quel destino

Penserà alla vita fatta di povertà, quindi Ender come può pretendere che lui la perdoni? La liquiderà con l’appellativo di “Signora Ender”, sottolineando quanto voglia evitare ogni legame affettivo.

Ender distrutta da Erim: ‘Voglio morire’

Ender avrà anche un altro problema da risolvere: il rapporto incrinato con Erim. Da quando ha scoperto che la madre gli ha mentito per l’ennesima volta, non ne vuole più sapere. Così Ender approfitterà del fatto che Yildiz è tornata a vivere da Halit per parlare con Erim in un momento in cui l’ex marito non sia presente.

Il confronto non sarà dei migliori. “Ci saranno cose che non so, ne sono sicuro. Ma voglio chiederti una cosa, mamma. Visto che io e Yigit siamo fratelli… quanti altri fratelli segreti ho?”, dirà Erim sprezzante. “Figlio mio, so che per te è difficile capirlo, ma quando ero giovane…”, proverà a dire Ender, ma Erim la bloccherà: “Quando eri giovane cosa? Cosa, mamma? Non voglio più sentire queste cose. Non voglio più ascoltare altre bugie. Esci dalla mia vita”. Ender inizierà a piangere, dicendogli che non può vivere senza di lui, ma la risposta di Erim non si farà attendere: “Invece puoi. Tu puoi vivere anche senza di me. In realtà puoi vivere senza nessuno”.

Ender uscirà dalla camera del figlio distrutta: “Sarei dovuta morire quando sono caduta in mare – dirà singhiozzando – voglio morire, per me non ha più senso vivere”.