Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Cihan farà una confessione ad Alya dopo il pericoloso scontro con Uğur. L'uomo ammetterà che, durante il concitato confronto nella grotta, si è trattenuto dal premere il grilletto solo per non compiere un omicidio davanti agli occhi di Alya. Una rivelazione che arriverà dopo che Sadakat avrà tentato di eliminare Uğur.

Spoiler Far Away: Sadakat scova Uğur e medita la sua eliminazione

Sadakat scoprirà dove si nasconde Uğur. Hasan le rivelerà che l'uomo si trova in una grotta nella zona di Karalar, ma proverà anche a convincerla a non agire senza avvertire Cihan.

Sadakat non avrà alcuna intenzione di aspettare. Determinata a chiudere la questione, dirà che Uğur "non vedrà il giorno successivo" e raggiungerà il suo nascondiglio.

Quando si troverà davanti a lui, Uğur proverà a salvarsi promettendo che non racconterà a nessuno ciò che sa e che lascerà il Paese. Sadakat, però, sembrerà intenzionata ad andare fino in fondo.

Alya interviene, Uğur prende Sadakat in ostaggio

A interrompere il piano di Sadakat sarà l'arrivo di Alya. Fikriye sentirà Sadakat parlare e avvertirà la figlia di ciò che sta per accadere.

Alya interverrà, nonostante Cihan le avesse chiesto di rimanere fuori dalla vicenda di Uğur.

Nella grotta la situazione diventerà pericolosa. Uğur riuscirà a prendere Sadakat in ostaggio e minaccerà di ucciderla, costringendo gli uomini presenti ad abbassare le armi.

Nel caos che seguirà, Uğur riuscirà a sottrarsi agli Albora.

Duro scontro tra Cihan e Alya dopo il caos

Dopo quanto accaduto, Cihan affronterà Alya. Sarà irritato perché lei ha deciso ancora una volta di intervenire nonostante le sue richieste.

Alya gli spiegherà di essere stata avvertita da Fikriye: "Che cosa avrei dovuto fare? Non posso rimanere a guardare mentre viene uccisa una persona".

Cihan le ricorderà che le aveva chiesto di non immischiarsi e che Alya sapeva quali conseguenze avrebbe potuto avere il suo intervento.

Lei, però, gli farà notare che Cihan aveva avuto l'occasione di uccidere Uğur, ma non aveva premuto il grilletto.

La confessione di Cihan: 'Non ho sparato per te'

Proprio di fronte a questa osservazione, Cihan rivelerà ad Alya cosa lo ha fermato: "In condizioni normali, a uno così avrei sparato in testa".

Alya gli farà capire di esserne consapevole, ma gli ricorderà che questa volta non lo ha fatto.

Cihan non negherà e le spiegherà il motivo della sua scelta: "Non l'ho fatto perché non volevo uccidere qualcuno davanti a te".

La presenza di Alya influenzerà Cihan proprio nel momento in cui la sua rabbia avrebbe potuto spingerlo a compiere un gesto estremo. Nonostante la tensione tra i due e la fuga di Uğur, Cihan dimostrerà ancora una volta quanto il rapporto con Alya stia incidendo sulle sue decisioni.