Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il legame tra Lila e Yigit diventerà impossibile da ignorare. Dopo aver scoperto che il ragazzo ha completato segretamente il suo difficile progetto di matematica, Lila deciderà di affrontarlo a casa sua. Nonostante i tentativi di Yigit di mantenere le distanze a causa delle differenze sociali, la ragazza lo metterà alle strette, chiedendogli di guardarla negli occhi e negare i suoi sentimenti. Davanti all’ultimatum di Lila, che minaccerà di trasferirsi all’estero per dimenticarlo, Yigit cederà alla verità: confesserà di non riuscire a togliersela dalla testa nemmeno per un istante.

Anche se il ragazzo cercherà ancora di frenare l’attrazione per paura di soffrire, la tensione tra i due svanirà nel loro primo bacio.

Yigit sorprende Lila e finisce il suo lavoro di nascosto

Lila cercherà di convincersi che Yigit non provi niente per lei, ma ogni tentativo sarà vano, soprattutto quando il ragazzo farà un gesto eclatante nei suoi confronti. Un mattino la troverà con la testa china sulla scrivania, intenta a concludere un progetto di matematica molto difficile.

“Non ce la farò mai, ci lavoro giorno e notte, ma non concludo nulla”, dirà Lila disperata. Quando non lo vedrà, Yigit prenderà il progetto di Lila e lo concluderà, riponendolo poi al suo posto, senza farsi notare.

Lila capisce il gesto di Yigit e decide di affrontarlo a casa

Quando Lila si recherà dal professore per sapere il risultato, le esprimerà il suo stupore: “Signorina Lila, il suo progetto è perfetto, ha per caso preso delle lezioni private? Perché il miglioramento è stupefacente”. Lila capirà subito che dietro i suoi miglioramenti c’è la mano di Yigit e non farà altro che pensarci.

Anche perché in quel gesto non si nasconde solamente un atto di generosità di un amico, ma qualcosa di più, così deciderà di andare a casa per affrontarlo.

Scoppia la passione: il primo bacio tra Lila e Yigit

“Dimmi che non provi niente per me e allora me ne andrò. Guardami in faccia e dimmi che non provi niente per me, Yigit”, dirà Lila aggiungendo, “Se è così, da ora in poi non mi vedrai mai più.

Dirò a mio padre che voglio studiare all’estero”. Lila insisterà e, alla fine, Yigit non potrà che rivelarle i suoi sentimenti: “Va bene, te lo dirò. Non esci dalla mia testa nemmeno per un attimo. Sì, è vero. Non c’è un solo momento in cui non ti pensi. A volte mi fai arrabbiare da morire, non voglio nemmeno vedere il tuo viso. Ma quando non ti vedo… mi fa male. Va bene così?”.

Yigit, però, le farà capire che tra loro non può esserci niente, viste anche le differenze sociali: “Sì, quello che c’è tra noi è speciale. Ma non si può. Non farlo né a te né a me. Non facciamoci del male. Se possibile… dimentichiamoci”. Quelle parole, però, non serviranno, perché tra i due scatterà il primo bacio, talmente travolgente da far loro dimenticare ogni problema.