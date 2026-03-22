Un nuovo cambio nella programmazione di Canale 5 porterà alla cancellazione di Forbidden Fruit nella prima serata del giovedì. Al posto della dizi turca, infatti, dal 2 aprile arriveranno Pio e Amedeo con il loro spettacolo "Stanno tutti invitati".

Non è ancora chiaro se Forbidden Fruit tornerà in prima serata alla fine dei tre appuntamenti con il duo comico o se, ipotesi meno probabile, verrà spostata ad un altro giorno della settimana.

Il giovedì sera arrivano Pio e Amedeo su Canale 5

Forbidden Fruit non sarà trasmessa il giovedì sera a partire dal 2 aprile.

La programmazione di Canale 5, infatti, prevede la messa in onda di "Stanno tutti invitati", lo spettacolo di Pio e Amedeo che sarà registrato dal vivo nelle serate del 24, 27 e 30 marzo presso la ChorusLife Arena di Bergamo. Si tratta di tre appuntamenti evento con cui i due comici pugliesi festeggeranno i 25 anni di carriera, con molti ospiti, sketch, monologhi e momenti musicali. Tra i cantanti che prenderanno parte allo spettacolo ci saranno Annalisa, The Kolors, Nek e Sal Da Vinci. Non mancheranno gli ospiti del mondo del cinema e del teatro con Lino Banfi, Vanessa Incontrada e Luca Argentero. Mediaset spera di replicare il grande successo di Felicissima Sera, lo spettacolo di Pio e Amedeo che ha fatto il pieno di ascolti in passato su Canale 5.

Forbidden Fruit in onda dal lunedì alla domenica, ma solo di pomeriggio

L'appuntamento con Forbidden Fruit resta invariato per il pomeriggio dal lunedì alla domenica con un appuntamento decisamente più corto della prima serata. La dizi turca, arrivata alla terza stagione di sei, potrebbe tornare in prima serata dopo gli appuntamenti con Pio e Amedeo, com'era già successo con l'arrivo di Striscia la notizia. Resta poco probabile la collocazione di Forbidden Fruit in un altro giorno della settimana, visto che attualmente le prime serate di Canale 5 sono tutte occupate. Il lunedì c'è Scherzi a parte, il martedì e il venerdì c'è il Grande Fratello e il mercoledì la serie tv Vanina. Il weekend si punta su Amici e Chi vuol essere milionario, quindi, almeno per il momento, risulterebbe difficile pensare a una prima serata dedicata alle dizi turche.