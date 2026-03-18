Per mesi Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati nella lista dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip, ma alla fine nessuno dei due è rientrato nel cast ufficiale della nuova edizione. Intervista da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, Alessia Pascarella si è detta certa del fatto che gli ex tronisti di Uomini e donne sarebbero stati esclusi dopo le cose che ha raccontato Ciro Solimeno su Canale 5 (i presunti incontri con la ragazza durante il percorso nel dating-show).

La versione dell'amica di Martina

L'edizione 2026 del GF Vip è partita ufficialmente il 17 marzo, quando nella casa sono entrati tutti i concorrenti del cast.

Tra i fan c'è chi si è chiesto perché Martina e Gianmarco non sono nel gruppo nonostante per mesi si è parlato di loro come possibili inquilini, e un'amica della ragazza potrebbe aver risposto indirettamente a questa domanda.

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, Alessia Pascarella (che con De Ioannon ha condiviso l'esperienza a Temptation Island qualche anno fa) si è lasciata andare ad una dichiarazione che è destinata a far discutere.

"Se Ciro non avesse detto quelle cose, tutti e due (o solo Martina) sarebbero andati al GF. Ma poi perché ha parlato solo ora? Che senso ha avuto?", ha affermato la giovane sulle accuse che il tronista ha lanciato all'ex fidanzata dagli studi di U&D.

Il silenzio dei diretti interessati

Sono passati un paio di mesi da quando Ciro ha raccontato delle telefonate e degli incontri che ci sarebbero stati tra lui e Martina mentre si frequentavano a Uomini e donne, e la ragazza non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione sull'argomento.

Stando a quello che si vocifera sul web, l'ex tronista e Gianmarco avrebbero detto "no" ad un faccia a faccia con Solimeno davanti alle telecamere, e questo avrebbe indispettito parecchio la redazione.

Opportunità per Raul al GF Vip

Se Martina e Gianmarco non sono nel cast per il dispiacere dei fan, nella casa del GF Vip è entrato un ragazzo che in passato ha avuto a che fare con De Ioannon.

Tra i concorrenti della nuova edizione del reality c'è Raul, storico ex della tronista (hanno partecipato in coppia a Temptation Island due anni e mezzo fa) che da mesi sta vivendo felicemente la sua vita lontano dai riflettori.