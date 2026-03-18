Si è conclusa da pochi minuti una live che Helena Prestes ha fatto su TikTok per due motivi: prepararsi per un evento chiacchierando con i fan, ma soprattutto per comunicare a chi la segue che il ricavato di questa diretta e di quella che farà venerdì prossimo andranno a un orfanotrofio di Bali che lei ha visitato personalmente.

Il bellissimo gesto di Helena

Oggi, 18 marzo, Helena ha sorpreso i fan con una live su TikTok che non era prevista: per poco più di mezz'ora, infatti, la modella ha chiacchierato con chi la segue e si è preparata per un evento al quale avrebbe partecipato subito dopo.

Mentre si truccava e pettinava, Prestes ci ha tenuto a comunicare al suo fandom una cosa molto importante: il ricavato delle dirette di mercoledì e venerdì (20/03) sarà interamente devoluto a un orfanotrofio di Bali che la 35enne ha avuto modo di visitare personalmente non molto tempo fa.

L'ex concorrente del Grande Fratello, dunque, ha pensato ad una racconta fondi un po' particolare, ovvero tramite il suo account social al quale si collegano migliaia di persone tutti i giorni.

La reazione entusiasta del fandom

Tutti i regali che i fan invieranno a Helena in live il 18 e il 20 marzo, dunque, andranno a un orfanotrofio di Bali: ovviamente si parla di una somma di denaro che la modella devolverà a chi ne ha bisogno non appena ne avrà la possibilità.

"Le live servono per raccogliere fondi per un orfanotrofio, brava", "Anche venerdì sarà così, dobbiamo accorrere numerosi", "Sono troppo orgogliosa di lei", "Cuore d'oro", "Bellissimo gesto", "Nessuna come te", "Brava Helena, queste sono le cose che contano davvero", "Sei un esempio", "Tutti dovrebbero fare una cosa del genere", "Sei speciale", "Ti voglio bene", si legge su X in queste ore.

La gelosia per Javier

Sempre nel corso della live che ha fatto poco fa su TikTok, Helena si è lasciata andare a racconti che hanno fatto sorridere tutti i fan che erano collegati.

La modella ha parlato del fatto che Javier sarebbe corteggiato da donne di tutte le età, dalle più giovani a quelle che potrebbero essergli nonne, e lei non ha nascosto la gelosia che prova tutte le volte che qualcuna si complimenta con il suo compagno.