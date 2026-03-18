In vista dell'imminente addio alla pallavolo, Javier Martinez ha iniziato a sponsorizzare prodotti sui social. Lo spot che il 31enne ha girato a casa insieme a Helena Prestes è piaciuto molto ai fan, che sono stati conquistati soprattutto dalla sincerità e dalla credibilità del giovane in questa nuova veste da influencer.

I primi passi di Javier verso il futuro

L'avventura di Javier nella Terni Volley Academy si concluderà a breve (dopo i play-out), e i fan già sanno che nel futuro del ragazzo non ci sarà più la pallavolo.

Oggi, 18 marzo, Martinez potrebbe aver dato un assaggio di quello che farà quando smetterà di giocare: su Instagram, infatti, il 31enne ha pubblicato un video con il quale ha sponsorizzato un depuratore d'acqua.

Il giovane ha girato questo spot in casa e si è fatto aiutare da Helena, che è apparsa per qualche secondo per brindare con il fidanzato.

La reazione dei fan

Questa nuova versione di Javier sembra convincere le persone che lo seguono sui social, infatti in molti si sono esposti per complimentarsi con lui per la strada che sta iniziando ad intraprendere.

"Eccolo il nostro influencer preferito", "Bravo", "Un ottimo promoter", "Lui avrà pensato tutto il tempo a non ridere, ne sono sicura", "Unico", "C'è tutta la sua famiglia in questo video", "Fieri di te", "Ottimo lavoro", "Helena che lo supporta è fantastica", "C'è anche Amy, la famiglia al completo", "Siamo curiosi di vedere tutto quello che farai", si legge su X il 18 marzo.

I progetti come testimonial

Le sponsorizzazioni sui social dovrebbero essere solo una parte della nuova carriera di Javier.

Da diverso tempo Martinez ha iniziato a posare per brand più o meno conosciuti: di recente, per esempio, i fan hanno riconosciuto il 31enne sul set di una nuova campagna di abiti eleganti che dovrebbe uscire a breve.

Il pallavolista sembra voler percorrere la stessa strada della fidanzata Helena, che da anni è testimonial di tantissimi marchi di successo e solo dopo il Grande Fratello è diventata popolare anche sui social con live e pubblicità di vario genere.