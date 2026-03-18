La prima puntata del noto reality show, condotto da Ilary Blasi, è stata fin da subito teatro di un acceso confronto che ha visto protagonisti Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro. L'alterco ha riportato in superficie vecchie incomprensioni risalenti alla loro passata esperienza televisiva a 'Ballando con le stelle'. Lucarelli, che oggi ricopre il ruolo di opinionista, ha ricordato con fermezza come Todaro, all'epoca maestro di ballo, non le avesse mai rivolto un saluto negli studi Rai. Un gesto che, a suo dire, non era affatto passato inosservato e aveva lasciato un segno.

Le radici del dissidio: il passato a Ballando con le stelle

La discussione tra i due si è fatta più intensa quando Lucarelli ha apertamente contestato a Todaro la sua scelta di ignorarla, interpretando tale comportamento come una palese mancanza di cortesia. Dal canto suo, Raimondo Todaro ha offerto una spiegazione, affermando di aver sempre preferito mantenere un atteggiamento serio e formale, con l'intento di evitare gesti che avrebbero potuto apparire poco sinceri o forzati. La replica di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere, intrisa di ironia: ha suggerito, con un tono sarcastico, che il comportamento di Todaro fosse dettato da un eccesso di educazione, piuttosto che da una vera e propria maleducazione, ribaltando così la prospettiva.

L'intervento di Ilary Blasi e le nuove provocazioni

Nel tentativo di alleggerire il clima di tensione, la conduttrice Ilary Blasi è intervenuta, invitando Todaro a riflettere sul fatto che un semplice saluto avrebbe probabilmente evitato l'intera polemica. Tuttavia, Todaro ha ribadito la sua posizione, sostenendo che un gesto non autentico sarebbe stato, a suo avviso, ancora meno rispettoso. A chiudere il cerchio di questo acceso scambio di battute, Selvaggia Lucarelli ha lanciato un'ulteriore frecciata, ricordando di aver spesso mosso critiche a Todaro in qualità di ballerino e sottolineando, con un tono pungente, che ora avrebbe avuto l'opportunità di giudicarlo non più per le sue doti artistiche, ma per la sua persona. Questo confronto ha indubbiamente animato la puntata, offrendo al pubblico uno spaccato significativo delle dinamiche tra i protagonisti del programma.