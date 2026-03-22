"Sono mele, ri****e", questa la frase omofoba pronunciata da Dario Cassini nella giornata di domenica 22 marzo. L'attore ha immediatamente compreso la gaffe al punto che ha cercato di rimediare all'errore commesso, ma sul web gli spettatore del Grande Fratello Vip non hanno affatto gradito.

La gaffe di Dario Cassini

Domenica 22 marzo, Dario si trovava in cucina per cucinare una pietanza quando è stato raggiunto da Renato Biancardi: "Che cosa sono?". A quel punto l'attore ha tagliato corto: "Sono mele, ri****e". Dal canto suo Renato ha fatto notare all'inquilino di aver pronunciato una parola fuori luogo: "Pittore?", così Dario ha replicato: "No, ho detto riccone, perché si vede che hai un sacco di soldi".

La gaffe di Cassini è stata pronunciata senza alcuna malizia, ma sul web non è passato inosservato quanto accaduto.

Dario: “sono mele, ricchione”



Allora, non invocherei a nessuna squalifica onestamente perché due balle stare lì a controllare cosa dicono di male… però nel 2026 ancora che si utilizzi questo termine in modo così spicciolo mi urta altamente.#GFVIP pic.twitter.com/ZgiVt8ksCw — Grande Fratello Forum (@gf_forum) March 22, 2026

La reazione di alcuni utente del web

Su X, diversi utenti hanno commentato la frase pronunciata da Dario Cassini: c'è chi ha ironizzato sull'accaduto e chi invece ha ribadito che nel 2026 non si può usare un linguaggio simile in un reality show.

Un utente ha affermato: "Allora, non invocherei a nessuna squalifica onestamente perché due balle stare lì a controllare cosa dicono di male… però nel 2026 ancora che si utilizzi questo termine in modo così spicciolo mi urta altamente".

A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Niente, non ci si smuove da certi modi di pensare. Poi ti chiedi perché all'età che hai sei ad elemosinare attenzione in un programma del genere e non sei a fare altro". Un utente ha parlato di "termine brutto", mentre un altro ha sdrammatizzato: "Ma basta chiamare la squalifica per ogni cosa. È un termine che fa parte del dialetto ed è stato utilizzato senza alcuna malizia". Uno spettatore ha usato bastone e carota nei confronti di Cassini: "Bene ma non benissimo". Infine c'è chi ha affermato: "Dario è il tipico personaggio rimasto agli anni '80, come molti altri ne sono passati dentro quelle mura e come, purtroppo, ce ne sono ancora in giro".

GFVip: i concorrenti a rischio eliminazione

Terminate le nomination della seconda puntata del GFVip, sono finiti a rischio eliminazione:

Dario Cassini

Francesca Manzini

Lucia Ilardo

Marco Berry

Nicolò Brigante

Paola Caruso

Raimondo Todaro

Tra questi il meno votato dovrà abbandonare la casa definitivamente.