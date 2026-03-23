Possibile squalifica per Ibiza Altea al Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato su X da diversi spettatori della diretta in onda su Mediaset Extra, la modella nel cuore della notte pare che abbia bestemmiato. Al momento la produzione non sembra aver preso alcun provvedimento disciplinare, ma nel caso dovesse essere accertata la violazione del regolamento la concorrente potrebbe essere squalificata.

GFVip: che cos'è successo nelle ultime ore

Nel cuore della notte, al GFVip Ibiza potrebbe essersi resa protagonista di una violazione del regolamento.

La modella è entrata in camera e con le luci spente ha urtato un puff.

Dunque nel video incriminato si sente la concorre bestemmiare. Nel caso la regia dovesse accertare che la concorrente abbia realmente pronunciato una bestemmia, Ibiza potrebbe essere squalificata dal reality show.

Bestemmia nella notte da parte di Ibiza Altea e sul web già sono pronti i forconi che richiedono la squalifica.



Nel 2026 voi siete ancora favorevoli alla squalifica di questo tipo oppure no?#GFVIP pic.twitter.com/lN0LO1hlKD — Grande Fratello Forum (@gf_forum) March 23, 2026

Il parere del web sulla frase pronunciata da Ibiza

Su X, diversi utenti hanno immediatamente espresso un commento sul presunta bestemmia pronunciata da Ibiza Altea: da un lato c'è chi sostiene che l'audio sia chiaro, mentre dall'altro c'è chi pensa che non ci sia alcuna violazione del regolamento.

Un utente ha affermato: "Il GFVip è un reality, quindi io non vedo dove sia il problema se un concorrente si lascia scappare una bestemmia". Un altro utente ha commentato: "Per una cosa simile, Denis Dosio in passato è stato squalificato". "Va squalificata perché non sarebbe giusto nei confronti dei concorrenti delle precedenti edizione", ha affermato uno spettatore. Un altro ha commentato: "Ma basta richiedere squalifiche per ogni parola pronunciata". Un utente ha scritto: "Non si sente neanche. Inoltre a quell' ora c'era pochissima gente sintonizzata sul 55. Se avesse bestemmiato apposta capirei, ma parlare di squalifica in questo caso è esagerato". Un fan del programma ha scritto: "La bestemmia è chiara, altroché". "La bestemmia è stata detta si sente, ma penso che detta in quel modo non dovrebbe comportare alcuna squalifica", ha invece affermato un utente.