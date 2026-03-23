La piattaforma HBO Max presenta, a partire dal 3 aprile 2026, la docu-serie originale italiana ‘Gina Lollobrigida. Diva contesa’. Composta da tre episodi, l’opera sarà disponibile integralmente in modalità binge watching e si distingue come la prima produzione originale italiana per la piattaforma. Il trailer ufficiale e la key art sono stati recentemente diffusi, anticipando un’immersione nella complessa vicenda giudiziaria che ha coinvolto la celebre attrice, fotografa, scultrice e pittrice, scomparsa nel 2023.

La serie si concentra sugli ultimi anni di vita di Gina Lollobrigida, figura che fu simbolo di indipendenza, e sulla battaglia legale scaturita attorno al suo ingente patrimonio, stimato tra i 10 e i 20 milioni di euro.

La narrazione esplora la contesa per l’eredità, che non è solo economica ma anche artistica e morale, e vede coinvolti il figlio Milko Skofic, il sedicente marito Francisco Javier Rigau e il manager Andrea Piazzolla. Intrighi e risvolti giudiziari si intrecciano, delineando un vero e proprio melodramma familiare i cui sviluppi legali non sono ancora definiti nei tre gradi di giudizio.

Il caso giudiziario e l'eredità contesa

‘Gina Lollobrigida. Diva contesa’ ripercorre la parabola umana e professionale di una delle più note interpreti del cinema italiano e internazionale. La sua figura pubblica rimase a lungo al centro dell'attenzione mediatica anche a causa delle controversie legate al suo patrimonio.

Come emerge dagli episodi, la vicenda giudiziaria trascende la semplice contesa ereditaria, toccando questioni di dignità personale e memoria culturale, con dettagli relativi a fondi che sarebbero stati occultati all'estero, in particolare a Panama. La docu-serie approfondisce sia gli aspetti processuali sia le dinamiche interne alla famiglia, rivelando sfumature spesso sottovalutate nella cronaca ordinaria.

La realizzazione dell'opera ha coinvolto un team di professionisti, tra cui i produttori Alessandro Lostia per Indigo Stories e David Perluigi per Loft Produzioni, il regista Graziano Conversano e gli autori Carlo Altinier e Matteo Billi. Il lavoro si avvale di una varietà di materiali d’archivio e offre uno sguardo che alterna il registro documentaristico al resoconto personale degli ultimi testimoni vicini alla diva.

L'eredità artistica e il controverso epilogo

Nata a Subiaco e affermatasi nel dopoguerra come una delle principali star italiane e internazionali, Gina Lollobrigida ha lasciato un’impronta significativa anche fuori dal set, distinguendosi per la sua attività di fotografa, scultrice e pittrice. La docu-serie presenta un ritratto a tutto tondo della sua figura pubblica, ma dedica particolare attenzione all’epilogo controverso della sua esistenza, segnato da una successione ancora sospesa e da una vasta eco mediatica.

L’attenzione sui dettagli giudiziari e familiari non oscura la dimensione artistica e carismatica dell’attrice. La produzione alterna interviste, repertori cinematografici e testimonianze per restituire una visione che abbraccia tanto la dimensione individuale quanto quella collettiva.

La presenza di artisti, amici e familiari permette di comprendere la complessità delle relazioni che la diva ha intessuto fino agli ultimi anni. Il caso Lollobrigida si colloca così all’incrocio tra diritto, cultura e spettacolo, assumendo una valenza che va oltre lo specifico episodio giudiziario e restituendo centralità a uno dei miti fondativi dello star system italiano.