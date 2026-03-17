Da più di un anno Helena Prestes deve fare i conti con persone che la attaccano o la offendono gratuitamente, e sono quelli che in rete vengono chiamati gli haters. Stufa di queste cattiverie, la modella avrebbe deciso di passare ai fatti: stando a quello che si legge sul web oggi, 17 marzo, l'ex concorrente del Grande Fratello avrebbe cominciato a diffidare alcuni utenti che in passato l'avrebbero insultata o denigrata pubblicamente.

L'azione silenziosa ed efficace di Helena

Helena l'aveva anticipato in una recente live che lei e Javier si sarebbero rivolti agli avvocati per provare a contrastare le cattiverie che riceverebbero da più di un anno sui social, e in queste ore sembra essere arrivata la conferma di ciò.

Stando a quello che sostengono molti fan degli Helevier, ultimamente alcuni utenti sarebbero stati diffidati e dovrebbero essere le stesse persone che in passato avrebbero offeso o denigrato Prestes e Martinez sul web.

"In che senso sono arrivate le prime letterine verdi da parte di Helena contro le pazze stalker? Stiamo godendo", ha scritto una sostenitrice della coppia il 17 marzo.

Oddio in che senso sono arrivate le prime letterine verdi da parte di Helena contro le pazze stalker? Ma stiamo godendo!! — ✨ Amanim  ✨ (@amanim2024) March 17, 2026

La reazione del fandom

La notizia che Helena avrebbe iniziato a diffidare gli haters ha reso felici tutte le persone che la sostengono in modo sano e sincero.

"Sono troppo contenta", "Era ora", "Aspettavo questo momento come si aspetta il Natale", "Chissà se adesso la smetteranno", "C'è posta per te, a buon intenditor poche parole", "Ora sì che ci divertiamo", "Facciamo un brindisi virtuale", "Wow", "Secondo me perderanno la voglia di diffamare", "La pacchia è finita", "Giusto fare qualcosa, non se ne poteva più", "Dita incrociate", si legge su X in queste ore.

Il mistero dei nuovi tatuaggi

In questi giorni si è parlato di Helena anche per un altro motivo: i nuovi tatuaggi che ha sfoggiato su una mano.

I fan hanno notato almeno un paio di novità sulla pelle di Prestes, a partire da una lettera scritta in corsivo maiuscolo che per alcuni sarebbe una L e per altri una J.

Sembra che la modella si sarebbe tatuata anche la parola "Forza" in inglese, come a voler ricordare a sé stessa cosa ha dovuto tirare fuori di fronte alle tante difficoltà che la vita le ha messo davanti.