La serata televisiva del 22 marzo ha visto la serie ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5’ su Rai1 dominare il prime time. L’episodio ha registrato 4.099.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 25,3%. Questo risultato ha permesso a Rai1 di superare gli altri canali nella fascia oraria più importante della giornata televisiva.

Ascolti prime time: il podio e gli altri programmi

Al secondo posto Canale5 con ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ ha totalizzato 1.851.000 telespettatori e uno share del 14,9%. Il terzo posto per il Nove con ‘Che Tempo che fa’, seguito da 1.630.000 spettatori e il 9,1% di share.

Tra gli altri programmi della serata, su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ ha registrato 916.000 telespettatori e l’8,2% di share, e su Rai3 ‘Presadiretta’ 923.000 telespettatori (5,1%). Il Gran Premio di MotoGP su Tv8 è stato seguito da 807.000 telespettatori (4,2% di share) e ‘Fuori dal Coro’ su Retequattro da 572.000 spettatori (4,7% di share). Su Rai2 ‘Martedì e Venerdì’ ha ottenuto 339.000 telespettatori e l’1,8% di share, e su La7 ‘Don’t Say a Word’ ha realizzato 287.000 spettatori e l’1,6%.

Daytime e access prime time: i dati salienti

Nel daytime, spicca ‘Domenica In’ su Rai1, che nella prima parte ha coinvolto 2.528.000 telespettatori, pari al 21,8% di share. Nell’access prime time, ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha raggiunto 4.919.000 spettatori (24,9% di share), mentre su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha totalizzato 4.564.000 telespettatori e uno share del 23,1%. Questi dati confermano la forte presenza delle principali reti nelle fasce di maggiore ascolto.