Negli episodi di Beautiful in onda dal 29 marzo al 4 aprile, Thomas ritornerà a Los Angeles con Douglas e rivelerà a Hope del suo fidanzamento con Paris e che presto potrebbero sposarsi. La giovane Logan sarà sconvolta dalla notizia, al contrario di Steffy che riterrà Paris la persona ideale per lui. Ridge, invece, manterrà una posizione prudente.

Hope è felice di poter rivedere Douglas e Thomas

Hope si impegnerà nel lavoro per non pensare al vuoto che ha dentro di sé, dopo la partenza di Douglas e Thomas. Intanto Brooke andrà a trovare la figlia e le chiederà quali sono i suoi veri sentimenti per Finnegan, poiché temerà che possa spingersi oltre il consentito alimentando ulteriore tensioni con Steffy.

Nel frattempo Hope sarà felice poiché Douglas e Thomas torneranno all'improvviso a Los Angeles. La giovane Logan esternerà al figlio di Ridge il dispiacere per la sua assenza e che accanto a lui, si è sempre sentita protetta. In tutto questo, Bill, Poppy e Luna si troveranno insieme al Giardino e condivideranno dei momenti di serenità familiare.

Luna è contenta di avere trovato il suo vero padre

Hope penserà che il ritorno di Thomas possa portare ad un riavvicinamento tra i due, ma sarà spiazzata quando scoprirà che il ragazzo è fidanzato con Paris e che presto potrebbero sposarsi. La giovane Logan dirà espressamente al figlio di Ridge che in passato non se le era sentita di convolare a nozze, ma che comunque non ha mai smesso di amarlo.

Thomas però le farà presente di avere ormai superato quel periodo e di volere costruire adesso un futuro con Paris.

Nel frattempo Luna sarà contenta di avere finalmente scoperto la verità su suo padre, ma Poppy si mostrerà turbata per questioni che sembreranno riguardare il suo passato. In tutto questo, Ridge si mostrerà prudente di fronte alla relazione del figlio con Paris, al contrario di Steffy che riterrà la giovane la persona ideale per il fratello. Le posizioni divergenti all'interno della famiglia sono destinate ad alimentare ulteriori tensioni.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Steffy ha avuto un duro confronto con Hope in merito alla sua contrarietà di avere un rapporto con la sua madre biologica Sheila.

La giovane Forrester ha inoltre manifestato il proprio malcontento, dopo che Ridge ha espresso la volontà di nominare Brooke co-amministratore delegato della Forrester Creations.

Bill, invece, ha raccontato a Katie che da una relazione passata con Poppy è nata Luna.