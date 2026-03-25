L'atteso appuntamento con 'Stasera tutto è possibile' torna sugli schermi di Rai2 con una nuova puntata, intitolata 'STEP in fiore'. Il celebre programma, condotto da Stefano De Martino, si conferma un appuntamento fisso con l'intrattenimento leggero e spensierato della prima serata. La formula vincente dello show, che si distingue per l'assenza di regole fisse, di vincitori o vinti, promette ancora una volta una serata all'insegna del puro divertimento e della spontaneità. L'appuntamento si svolge, come da tradizione, dall'Auditorium Rai di Napoli, trasformandosi in un palcoscenico dove una varietà di giochi e momenti di comicità catturano l'attenzione del pubblico, garantendo risate e leggerezza.

Ospiti e giochi della serata

Per la serata, il palco di 'Stasera tutto è possibile' accoglie un ricco parterre di volti noti e amati dello spettacolo italiano. Tra gli ospiti che parteciperanno alle varie prove figurano Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro e Vincenzo Albano. La puntata riserva inoltre l'atteso ritorno di Vincenzo De Lucia, noto per le sue brillanti imitazioni, che proporrà la sua personale interpretazione di Maria De Filippi. Il cast fisso del programma vede la presenza del dj Claudio Cannizzaro e dell'iconica mascotte Panda, elementi ormai riconoscibili e amati della trasmissione.

Le prove iconiche e il tema della puntata

Il tema scelto per questa edizione, 'STEP in fiore', ispira le prove e l'atmosfera dell'intera serata, creando un'ambientazione unica e coinvolgente. Al centro del divertimento, le prove iconiche che mettono alla prova l'agilità e la prontezza degli ospiti. Tra queste, spicca la celebre 'Stanza inclinata', un vero e proprio simbolo del programma, capace di generare momenti di pura ilarità e inaspettate acrobazie. Tra gli altri giochi proposti ci saranno 'Speed Quiz', 'Fotomimo', 'Decollo immediato' e 'Segui il labiale', tutti pensati per stimolare la creatività e la comicità. Queste attività coinvolgono attivamente sia gli ospiti che il pubblico, mantenendo costantemente alto il ritmo e il tono leggero e spensierato che caratterizza il format.

Il programma 'Stasera tutto è possibile' si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e seguiti della prima serata di Rai2. Il suo successo è dovuto alla sapiente capacità di unire comicità spontanea, improvvisazione brillante e la partecipazione entusiasta di volti noti dello spettacolo italiano, creando uno spettacolo unico, divertente e sempre sorprendente per il pubblico a casa.