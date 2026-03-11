Imma Tataranni 5 torna in prima serata su Rai 1 con una nuova puntata il 15 marzo 2026. Le anticipazioni del secondo episodio, intitolato Figli e figliastri, vedono Pietro essere molto entusiasta circa la nuova attività, ma non solo.

Imma Tataranni 5, la trama del secondo episodio

Pietro ha inagurato la sua nuova attività alla First Energy ed è molto felice perché le cose iniziano ad andare bene: ha già ricevuto, infatti, delle recensioni positive. Come benefit aziendale ha un'automobile elettrica ed una casa domotica: proprio qui si andrà a rifugiare suo padre Luciano, in fuga da Filomena.

Tataranni sarà chiamata ad investigare sull'omicidio di una professoressa di liceo in pensione. Si tratta di Antonietta Cappiello. La donna viene ritrovata senza vita nella sua casa di Matera. Imma dovrà indagare sul passato della donna, per arrivare a capire chi è che l'ha uccisa. Verrà a scoprire che la professoressa aveva una figlia, data in adozione quando era giovane, che avrebbe voluto conoscere prima o poi e Tataranni punterà i fari sugli amori degli anni '70 della donna.

Valentina e la casa di famiglia

Nel frattempo, Valentina lavora nella comunità Bandusia, mentre la vendita della casa di famiglia entra nel vivo e iniziano i primi appuntamenti che Imma e Pietro affrontano con visibile imbarazzo.

Moliterni verrà aiutata da Diana, nelle prove dello spettacolo: la donna deve ottenere alcuni permessi, a causa delle visite che deve sostenere per curare la sua malattia cutanea.

Gli ascolti della fiction televisiva

La fiction Imma Tataranni 5 sta ottenendo un discreto successo in termini di ascolti televisivi. Nella precedente puntata, andata in onda domenica 8 marzo 2026, la fiction ha ottenuto il 24,1% di share, pari a 3.961.000 spettatori. Un risultato molto migliore rispetto ad altri programmi che sono andati in tv, del calibro di Chi Vuol Esser Milionario - Il Torneo, che ha ottenuto uno share del 13.1% e de Le Iene, che ha incollato al monitor 1.215.000 spettatori con il 9,9% di share.