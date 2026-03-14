Da lunedì 16 a venerdì 20 marzo a Uomini e donne andranno in scena nuove conoscenze e qualche inaspettato ritorno di fiamma. Le anticipazioni, infatti, svelano che Gemma Galgani proverà ad approfondire il rapporto con un signore, ma dopo un'esterna sceglierà di chiudere per mancanza di interesse. Tra Alessio Pili Stella e Debora, invece, ci sarà un riavvicinamento, ma un bacio dubbio creerà nuove tensioni.

Gemma incontentabile e criticata

La prossima settimana a Uomini e donne si tornerà a parlare di Gemma per una sua nuova frequentazione.

In studio sarà mostrata l'esterna che la dama ha fatto a Torino con un suo pretendente, dopodiché lei prenderà una decisione inaspettata: interrompere la conoscenza per mancanza di interesse.

Gli opinionisti non perderanno l'occasione per criticare la 76enne definendola incontentabile, ma questo non le farà cambiare idea sul signora che ha provato a corteggiarla nell'ultimo periodo.

Il ritorno di fiamma a Uomini e donne

Una dinamica di cui si parlerà tanto la prossima settimana, sarà quella dei riavvicinamenti tra componenti del parterre che avevano chiuso per divergenze caratteriali.

Alessio, ad esempio, proverà a dare un'altra chance a Debora e con lei trascorrerà un'intera giornata alla Spa: nel raccontare quel momento, però, i due daranno versioni differenti e questo creerà tensioni e scompiglio in studio.

Il cavaliere affermerà con certezza di aver bacio la dama, ma lei lo smentirà categoricamente davanti a tutti: la discussione andrà avanti a lungo e si concluderà senza un chiarimento definitivo su questo episodio dubbio.

Continua l'assenza di Mario

Dal 16 al 20 marzo, inoltre, i telespettatori non vedranno mai Mario in studio: l'assenza del cavaliere, infatti, si protrarrà per tutta la settimana e continuerà anche successivamente.

Al momento non si sa se l'imprenditore pugliese lascerà il programma per motivi di lavoro (gli stessi che gli hanno impedito di partecipare alla maggior parte delle registrazioni dell'ultimo mese), oppure se tornerà protagonista nel finale di stagione con nuove frequentazioni o ritorni di fiamma con qualche dama del parterre Over.