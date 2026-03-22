Sono diverse le emozioni che ha provato Javier Martinez in questo primo weekend di primavera: sabato 21 marzo il ragazzo ha perso una partita molto importante per il futuro della sua squadra nel campionato di A3, invece domenica 22 è apparso al fianco di Helena Prestes in uno scatto pre partenza.

La delusione di Javier in campo

In questi giorni sono iniziati i play-out del campionato di pallavolo di A3, e la Terni Volley Academy è incappata in una cocente sconfitta.

La squadra è stata battuta 3-0 e Javier non è riuscito a nascondere la sua delusione per un risultato pesante che rende ancora più difficile raggiungere l'obiettivo salvezza.

Martinez è stato fotografato in panchina con lo sguardo basso e tra i fan c'è chi ha notato che il ragazzo non avrebbe avuto lo stesso atteggiamento di sempre in campo, come se fosse quasi rassegnato o poco convinto.

Fa proprio male vederlo così abbattuto dopo un campionato da protagonista dopo aver dato tutto se stesso dentro e fuori dal campo ha creduto in questo progetto ci ha impegnato anima e cuore meritava un finale migliore e soprattutto merita rispetto e ultimamente ne vedo poco. pic.twitter.com/N1uNOxnN2F — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 21, 2026

Il supporto del fandom

La sconfitta dell'altro giorno ha rammaricato sia Javier che le tantissime persone che durante la stagione hanno supportato la Terni Volley Academy anche da lontano, magari seguendola in streaming.

"Ha fatto un campionato da protagonista e fa male vederlo così abbattuto"; "Ha dato tutto per questo progetto, meritava un finale migliore", "Ha dato l'anima a questa squadra, non ha nulla da recriminarsi", "Mi mette tristezza vederlo così", "Forza Javier, c'è ancora modo di recuperare", "Mi fa male il cuore a vederlo così deluso", "Lui non ha colpe, è il gruppo che non va", "Non è bello chiudere la carriera in questo modo", si legge su X in queste ore.

Il selfie in auto con Helena

Per provare a smaltire la delusione per la sconfitta in campo, questa domenica Javier si è messo in macchina e ha intrapreso un viaggio verso una destinazione ancora top secret.

I fan hanno saputo di questa "trasferta" da una foto che Helena ha pubblicato sul suo profilo Instagram verso l'ora di pranzo: "In partenza", ha scritto accanto ad un selfie che ha scattato con il fidanzato in auto.

A breve gli Helevier sveleranno la loro meta e soprattutto se l'hanno raggiunta per motivi di lavoro oppure per ritagliarsi qualche momento di relax lontano da tutto e da tutti, una specie di fuga d'amore.