Il daytime di Amici che è andato in onda oggi, 27 aprile, è stato dedicato in gran parte ai commenti dei ragazzi sulla sesta puntata del serale, in particolare sulle critiche che hanno ricevuto dagli insegnanti o dai giudici. Nicola si è detto contrariato dalle parole con le quali Emanuel Lo avrebbe messo in dubbio le sue qualità da primo ballerino, e per questo ha deciso di rispondergli a tono elencando tutto quello che ha fatto prima di entrare nella scuola.

Reazione piccata dell'allievo di Amici

Nicola sembra non aver gradito affatto la critiche che gli ha mosso Emanuel Lo nel corso della sesta puntata del serale di Amici, in particolare le parole che ha usato per esaltare Alessio dopo un guanto di sfida sulle danze caraibiche.

"Alessio potrebbe essere un primo ballerino in compagnie di hip hop, Nicola non lo so", ha detto l'insegnante in studio.

Rientrato in casetta l'alunno di Alessandra Celentano ha voluto rispondere a quest'attacco, e lo ha fatto con dichiarazioni piuttosto pungenti.

Le parole del titolare della scuola

"Scusate, ma che professore è? Per me non è ammissibile che un insegnante dica cose del genere a uno studente. I suoi commenti sono stati di cattivo gusto", ha esordito l'allievo di Amici nello sfogo che è andato in onda il 27 aprile su Canale 5.

Nicola ci ha tenuto a sottolineare che prima di entrare nella scuola ha lavorato in diverse compagnie di danza e ha sempre fatto il solista: "Dopo quello c'è il primo ballerino e infine l'étoile, ho 23 anni e ci arriverò sicuramente".

Nella casetta nessuno se l'è sentita di controbattere alle parole del giovane, neppure Alessio che era indirettamente coinvolto nella situazione.

Otto talenti in gara nella settima puntata

Giovedì 30 aprile si registrerà la settima puntata del serale di Amici, e la curiosità dei fan è tutta per il numero di eliminazioni che ci saranno.

Sabato scorso erano previste due uscite, ma l'indecisione di Elena D'Amario ha annullato quella diretta dopo la prima manche.

Sul web c'è chi si chiede se prima della semifinale i giudici saranno chiamati a mandare via uno o due talenti degli otto che sono ancora in gara (cinque cantanti e tre ballerini), ma la risposta arriverà solo al termine delle riprese della settimana.