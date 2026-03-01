Romulo stupirà Emilia con una proposta di nozze nelle prossime puntate de La Promessa: "Vuoi sposarmi?" chiederà emozionato.

Le anticipazioni rivelano che Alonso proporrà a Romulo di organizzare le nozze al palazzo prima di lasciarlo con la sua amata.

Romulo ed Emilia insieme a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto ci sarà un grande cambiamento nella vita di Romulo. Nelle puntate in onda in Italia, il maggiordomo ha appena rivisto Emilia, la nuova infermiera assunta per Catalina. La donna è stata il grande amore di Romulo in passato, ma tra loro le cose sono finite malissimo.

Ad interrompere la storia è stato il maggiordomo che senza dare spiegazioni ha preferito dare priorità alla sua carriera. Presto emergerà che Emilia non ha mai dimenticato Romulo e ha vissuto tutta la sua vita ad aspettarlo. Lui, nello stesso modo, ha trascorso anni nel rimpianto di aver lasciato la donna nella sua vita. Appena i due avranno il coraggio di parlarsi senza filtri, scopriranno che il loro sentimento non è mai passato e quindi torneranno insieme. Questa volta, Romulo non avrà intenzione di commettere gli stessi errori e quindi darà la priorità all'amore. L'occasione migliore si presenterà quando Alonso restituirà a Romulo tutto il denaro che gli aveva prestato quando i De Lujan erano in crisi.

I sogni di Romulo e Emilia per il futuro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Romulo approfitterà dei soldi ricevuti da Alonso per pensare al suo futuro. L'uomo confiderà a Emilia che vuole andare via dal palazzo e vivere con lei: la risposta positiva non tarderà ad arrivare. Prima di andare in pensione, però, Romulo organizzerà la festa in onore di Adriano per la consegna del titolo di conte. Il maggiordomo darà ancora una volta prova della sua impeccabile professionalità e a fine servizio Alonso lo spiazzerà. "Voglio che tu ed Emilia andiate via come marito e moglie", dir il marchese, "Vi sposerete a La Promessa". Romulo sarà spiazzato da tante generosità e andrà dalla sua compagna a dirle tutto: "Vuoi sposarmi?" le chiederà emozionato. L'uomo spiegherà a Emilia che troveranno anche la casa vicino al mare che tanto sognano.