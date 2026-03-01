Carlo Conti proclama il vincitore di Sanremo 2026 intorno alle ore 02:05. Si tratta di Sal Da Vinci. Il suo brano Per sempre sì conquista pubblico e giurie al termine di una gara equilibrata, combattuta e piena di sorprese fino all’ultimo voto. Delude invece il decimo posto di Serena Brancale, considerata una delle favorite.

Le esibizioni dei 30 artisti sono state valutate dal televoto (34%), dalla giuria della sala stampa, tv e web (33%) e dalla giuria delle radio (33%). La classifica finale è il risultato della somma dei voti della serata conclusiva con quelli complessivi delle prime tre serate, secondo il regolamento ufficiale della 76ª edizione.

L’annuncio del vincitore e il verdetto finale

Carlo Conti ha prima annunciato la classifica dalla trentesima alla sesta posizione, aumentando la tensione in teatro e a casa. Poi ha rivelato i cinque finalisti in ordine casuale, riaprendo il televoto per il decisivo rush finale.

La top 5 definitiva era composta da Sal Da Vinci, Sayf, Ditonellapiaga, Arisa e il duo formato da Fedez e Marco Masini. Dopo l’ultima votazione, Conti ha proclamato le posizioni definitive: Sal Da Vinci è il vincitore di Sanremo 2026.

La classifica dell'ultima serata del Festival

Qui di seguito vi mostriamo la classifica che ha decretato il vincitore di Sanremo 2026:

Sal Da Vinci – Per sempre sì Sayf – Tu mi piaci tanto Ditonellapiaga – Che fastidio! Arisa – Magica favola Fedez e Marco Masini – Male necessario Nayt – Prima che Fulminacci – Stupida sfortuna Ermal Meta – Stella stellina Serena Brancale – Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici LDA e Aka 7even – Poesie clandestine Luchè – Labirinto Bambole di Pezza – Resta con me Levante – Sei tu J-Ax – Italia starter pack Tredici Pietro – Uomo che cade Samurai Jay – Ossessione Raf – Ora e per sempre Malika Ayane – Animali notturni Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi Francesco Renga – Il meglio di me Patty Pravo – Opera Chiello – Ti penso sempre Elettra Lamborghini – Voilà Dargen D’Amico – Ai Ai Leo Gassmann – Naturale Mara Sattei – Le cose che non sai di me Eddie Brock – Avvoltoi

I nomi degli artisti che hanno ricevuto i premi della critica e della sala stampa

Prima di annunciare il nome del vincitore di Sanremo 2026, sono stati consegnati anche i premi collaterali più prestigiosi:

Il Premio della Critica “Mia Martini” va a Stupida sfortuna di Fulminacci. Ha ottenendo 26 voti su 102 validi.

Ha ottenendo 26 voti su 102 validi. Il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” è andato alla canzone Qui con me di Serena Brancale .

. Il Premio TIM, ha visto di nuovo protagonista Brancale che è risultata la più votata sui social e sull’app dedicata.

Il Premio “Giancarlo Bigazzi” consegnato a Ditonellapiaga per la canzone Che fastidio! considerata il miglior componimento musicale. Il premio è stato assegnato dai professori d’orchestra.

Il Premio “Sergio Bardotti” è stato conquistato da Fedez e Marco Masini per aver presentato il miglior testo del brano Male necessario. Un riconoscimento che valorizza la scrittura di un brano musicale frutto dell’incontro tra mondi musicali differenti.

Il percorso del vincitore di Sanremo 2026

Il vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci ha dominato la settimana dall’inizio alla fine.

Per sempre sì ha acceso l’Ariston a ogni esibizione, diventando uno dei brani più cantati dal pubblico.

Sayf è stata la vera sorpresa del Festival di Sanremo: giovane artista genovese di origini tunisine, ha scalato la classifica serata dopo serata. Il secondo posto rappresenta un risultato che pochi avevano previsto alla vigilia.

Ditonellapiaga chiude terza dopo una settimana da protagonista, impreziosita dalla vittoria della serata cover insieme a TonyPitony. Arisa conferma la sua forza vocale con un quarto posto costruito su interpretazioni intense e standing ovation ripetute.

Fedez e Marco Masini, quinti, portano a casa il premio per il miglior testo, suggellando un sodalizio artistico che ha unito generazioni e linguaggi diversi.