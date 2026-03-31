Un lieto fine arriverà per Romulo ed Emilia che coroneranno il loro sogno d'amore a La Promessa: Petra sorprenderà il maggiordomo con parole di stima.

Le anticipazioni rivelano che Romulo ed Emilia inizieranno una nuova vita in una casa al riva al mare, regalo di Alonso. Le emozioni uniranno tutti i protagonisti che brinderanno a balleranno per l'ultima volta con il maggiordomo.

La cerimonia di addio a La Promessa per Romulo

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un momento ricco di emozioni con Romulo ed Emilia. I due si dichiareranno amore e decideranno di non perdere più tempo: andranno a vivere insieme.

Romulo saluterà Alonso e sarà pronto alla pensione, ma lasciare il palazzo che per anni è stato la sua casa non sarà affatto facile. Per rendere tutto più speciale, il marchese organizzerà una cerimonia all'interno del patio, anche se non sarà un vero e proprio matrimonio. Il prete si limiterà a parlare del grande amore che unisce Romulo ed Emilia e augurerà loro un futuro pieno di sorprese, ma non potrà celebrare le nozze perché non ci sarà una chiesa. Ottenuta la benedizione del parroco, Emilia e Romulo festeggeranno con la servitù e i signori il loro nuovo inizio. Maria e gli altri balleranno e brinderanno, ma non mancheranno i momenti commoventi e qualche sorpresa. Petra, infatti, manifesterà a Romulo tutta la sua stima professionale e non nasconderà la sua emozione.

Il maggiordomo ricambierà i sentimenti di Petra nonostante le tante incomprensioni che hanno dovuto affrontare negli anni.

Il sogno di Emilia e Romulo diventerà realtà

Nelle prossime puntate de La Promessa arriverà un bel lieto fine per Romulo ed Emilia. Alonso avrà un regalo molto speciale per loro: la casa dei loro sogni. I due protagonisti inizieranno la nuova vita insieme in una casetta in riva al mare. Prima della felicità, però, ci sarà spazio per una grande malinconia: Romulo non si separerà facilmente da quel luogo che ha rappresentato tanto per lui. Il maggiordomo ricorderà i momenti più belli vissuti con i suoi amici che per lui sono una famiglia. Anche in questa occasione sarà dedicato un momento alla povera Jana che in Romulo aveva trovato un grande sostegno.