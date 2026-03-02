La puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo è stata segnata da un momento di profonda commozione per Mara Venier. La conduttrice si è mostrata visibilmente emozionata dopo l’esibizione di Serena Brancale, che ha interpretato il brano “Qui con me”, una toccante dedica alla madre scomparsa. Mara Venier ha raggiunto la cantante sul palco, abbracciandola con la voce rotta dall’emozione e affermando: “Hai toccato il cuore di tutti”.

Il momento di commozione in studio

L’intensità dell’esibizione di Serena Brancale, con un brano carico di significato personale, ha suscitato una reazione profonda in Mara Venier.

La conduttrice non ha trattenuto le lacrime, esprimendo il suo coinvolgimento emotivo con parole semplici e sincere, dimostrando una grande fragilità e umanità in diretta televisiva.

La reazione di Mara Venier all’invito a sdrammatizzare

Nel tentativo di alleggerire l’atmosfera, l’opinionista Barbara Foria ha commentato: “Sdrammatizziamo un po’”. La risposta di Mara Venier è stata ferma e decisa: “Non c’è nulla da sdrammatizzare, dipende da quali sentimenti hai dentro di te. Ognuno vive le emozioni come vuole… Significa che siamo fragili? Bene, io lo sono, non c’è alcun bisogno di sdrammatizzare in un momento come questo”.

Nonostante il tentativo di Barbara Foria di chiarire le sue intenzioni, sottolineando il valore terapeutico della performance di Brancale al Festival, Mara Venier ha mantenuto la sua posizione.

La conduttrice ha difeso con forza il diritto di esprimere emozioni autentiche senza alcuna forma di minimizzazione o tentativo di sdrammatizzazione.

Un momento di autenticità in diretta televisiva

Questo scambio ha messo in luce la sensibilità di Mara Venier e la sua determinazione nel preservare l’autenticità emotiva durante la trasmissione. Il confronto con Barbara Foria ha evidenziato la differenza tra chi cerca di stemperare le emozioni e chi, invece, le accoglie come parte integrante e preziosa dell’esperienza umana. Il momento è rimasto significativo per il modo in cui è stato gestito in diretta, mostrando un lato autentico della conduttrice.