Daniele Scardina, ospite nel salotto televisivo di Verissimo, ha condiviso con Silvia Toffanin aggiornamenti cruciali sul suo stato di salute, a seguito dell'emorragia cerebrale che lo ha colpito nel 2023. L'ex pugile ha descritto una ripresa che procede con lenta determinazione, ponendo l'accento sul suo profondo desiderio di tornare a camminare, un obiettivo che rappresenta una sfida quotidiana.

Un percorso segnato dalla determinazione

Scardina ha descritto il suo ingresso in studio, avvenuto con il sostegno del fratello Giovanni e di un supporto tecnico indispensabile per mantenere la posizione eretta.

Ha definito gli ultimi tre anni come un periodo "duri", ammettendo che la ripresa è "lentissima". Ha espresso commozione nel constatare come il fratello e la madre sembrino combattere con maggiore intensità di lui, un pensiero che lo tocca profondamente. Ha inoltre rivelato di dedicare preghiere quotidiane alla sua salute.

Progetti di riabilitazione all’estero

L'ex pugile ha annunciato l'avvio di un nuovo percorso di riabilitazione che lo vedrà spostarsi tra l'America Latina e gli Stati Uniti. Ha ribadito il suo obiettivo di tornare a camminare, enfatizzando la necessità di "un passo alla volta" e l'importanza di ampliare gli orizzonti per proseguire la sua battaglia. Il fratello ha confermato la difficoltà del percorso, sottolineando come ogni giorno sembri rappresentare una nuova partenza.

Chi è Daniele Scardina

Daniele Scardina, noto anche con il soprannome “King Toretto”, è un ex pugile professionista italiano, nato nel 1992. Ha conquistato il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi nel 2019, subendo la sua prima sconfitta professionale nel 2022. Nel febbraio 2023, un'emorragia cerebrale lo ha costretto a un lungo periodo di coma e successiva riabilitazione. Da allora, Scardina ha intrapreso un percorso di recupero che prosegue con incrollabile determinazione.