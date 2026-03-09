"Certe passioni non si spengono mai veramente", queste le affermazioni di Giorgio Manetti sulla relazione avuta con Gemma Galgani. L'ex volto di Uomini e Donne ha rilasciato un'intervista sorprendente a Eva 3000 in cui ha lasciato intendere che è possibile un ritorno di fiamma con l'attuale dama del Trono Over. I due si sono lasciati nel 2015 e non erano mancate polemiche.

Giorgio Manetti e Gemma Galgani: possibile ritorno di fiamma

In un'intervista Giorgio Manetti ha lasciato intendere che è possibile un ritorno di fiamma con la sua ex Gemma Galgani.

L'ex volto di U&D soprannominato "Il Gabbiano" ha elogiato l'attuale dama del Trono Over, definendola una persona straordinaria e intelligente che non è facile da incontrare. Sulla base di quanto dichiarato Manetti ha rivelato che le piacerebbe prendere un caffè con Gemma e scambiare delle chiacchiere con lei: "Se il feeling ripartisse, vorrei riprovare". Inoltre l'ex cavaliere del dating show ha ammesso di essersi accorto troppo tardi del rapporto speciale che aveva instaurato con Gemma: "A volte succedono cose che non ti aspetti, e poi certi amori finiscono, o meglio...restano lì. Voglio dire che certe passioni non si spengono mai veramente".

La storia nata a U&D

La relazione tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani era nata sotto i riflettori di U&D.

Il 4 settembre 2015 tra i due arrivò la fine della relazione definitiva. Mentre il cavaliere deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi nel 2018, Gemma è ancora alla ricerca dell'amore.

Nonostante le dichiarazioni sorprendenti di Manetti, attualmente Galgani ha preferito la via del silenzio.

La reazione degli utenti del web

Su X, le dichiarazioni di Giorgio Manetti non sono passate inosservate.

Un utente ha affermato: "Cos’è questa notizia del possibile ritorno di Gemma e Giorgio? Non prendetemi in giro". Un altro ha commentato: "Ma in che senso Giorgio ha fatto un appello a Gemma per farla tornare con lui? Maria deve assolutamente fare uno speciale con loro due in prima tv". Tra i fan dell'ex coppia c'è chi ha affermato: "Per anni ho sperato in un loro ritorno di fiamma". Un altro utente ha aggiunto: "Non smetto di pensare a George che vuole tornare con Gemma".