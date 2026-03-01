La serata finale del Festival di Sanremo ha catturato l'attenzione di una vasta platea televisiva, registrando una media di 11.022.000 spettatori con uno share del 68,8% in termini di total audience.

Ascolti in crescita nel corso della settimana

Questo risultato per la serata conclusiva segna un incremento rispetto alle serate precedenti del Festival. In particolare, la finale ha superato gli ascolti della serata dedicata alle cover, che aveva precedentemente raccolto 10.789.000 spettatori con il 65,6% di share. Tale andamento conferma una tendenza positiva che si è consolidata nel corso dell'intera settimana festivaliera.

Confronto con l’edizione precedente

Confrontando i dati con l'edizione precedente, la finale di Sanremo 2026 ha mostrato un calo rispetto ai numeri record del 2025. L'anno scorso, infatti, la media di spettatori per la serata finale era stata di 13.427.000, con uno share del 73,1%. Ciononostante, lo share del 68,8% ottenuto quest'anno si posiziona come uno dei migliori risultati percentuali registrati negli ultimi anni, testimoniando la persistente forza attrattiva del Festival.

La finale di Sanremo 2026 si afferma quindi come un appuntamento di grande richiamo, capace di fidelizzare un pubblico numeroso e attento, pur non replicando i picchi eccezionali dell'edizione immediatamente precedente.