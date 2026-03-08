Cambio programmazione per Forbidden Fruit nel palinsesto primaverile di Canale 5. La soap opera turca, giunta alla sua terza stagione di messa in onda, andrà incontro a una serie di variazioni di palinsesto che prevedono tra l'altro anche la messa in onda in prima serata.

Le nuove puntate andranno in onda di giovedì sera e, in più, saranno trasmesse anche di domenica pomeriggio, prendendo il posto del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.

Come cambia la programmazione di Forbidden Fruit nel palinsesto di Canale 5

L'appuntamento con Forbidden Fruit si sta rivelando uno dei più proficui dal punto di vista Auditel per il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

La terza stagione sta registrando ascolti in costante aumento, fino a toccare la soglia dei 2,4 milioni di spettatori al giorno e uno share che arriva anche al 20-21% in daytime, prima di Uomini e donne.

E, con la stagione primaverile alle porte, Mediaset ha scelto di puntare maggiormente su questa soap turca aumentando il numero di episodi inediti da trasmettere tra daytime e fascia serale.

La soap Forbidden Fruit passa in prime time e approda di domenica pomeriggio

Le nuove puntate di Forbidden Fruit, a partire dal prossimo giovedì 12 marzo, andranno in onda su Canale 5 dalle 21:55 alle 24:15 circa.

Una scelta dettata dagli ottimi ascolti registrati nel corso delle ultime settimane anche se, in precedenza, l'appuntamento con la soap in prima serata non aveva ottenuto ascolti esaltanti, al punto che Mediaset scelse di stoppare l'esperimento.

Adesso che la media Auditel è cresciuta notevolmente, si è optato per una riproposizione della soap in prime time per un nuovo ciclo di appuntamenti che andranno in onda durante la stagione primaverile.

Un altro cambio programmazione per la soap riguarderà la messa in onda degli episodi inediti anche di domenica pomeriggio, a partire dal prossimo 22 marzo.

La soap prenderà il posto del pomeridiano di Amici 25, che si appresta a debuttare nella fascia serale: la nuova domenica pomeriggio di Canale 5, quindi, punterà sulla messa in onda di Forbidden Fruit e poi a seguire ci sarà La forza di una donna, prima del talk show Verissimo.