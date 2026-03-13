Stasera, venerdì 13 marzo, va in onda la seconda puntata di ‘The Voice Generations’, lo spin-off di The Voice condotto da Antonella Clerici. Il programma vede sfidarsi gruppi composti da persone di generazioni diverse, unite da legami di parentela, amicizia o affetto, e accomunate dalla passione per la musica.

Le Blind Auditions e il meccanismo del ‘Super Blocco’

La puntata, trasmessa in prima serata alle 21.30 su Rai 1, è interamente dedicata alle Blind Auditions. I coach – Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt – ascoltano le performance dei gruppi senza vederli, affidandosi unicamente alla qualità vocale.

La loro decisione di voltarsi per selezionare un gruppo determina l’ammissione alla fase successiva. Nel caso in cui più coach siano interessati allo stesso gruppo, la scelta finale spetterà ai concorrenti. Ciascun coach ha a disposizione un unico ‘Super Blocco’, da utilizzare durante questa fase per impedire a un altro giudice di accaparrarsi un gruppo specifico.

Formazione delle squadre e accesso alla finale

Al termine della terza puntata di Blind Auditions, ogni coach dovrà aver formato la propria squadra, composta da sette gruppi. Successivamente, tramite il meccanismo del ‘Cut’, ogni coach sarà chiamato a ridurre la propria squadra a tre gruppi. In totale, saranno dodici i gruppi vocali che avranno accesso alla finale, prevista per venerdì 27 marzo, durante la quale verrà proclamato il gruppo vincitore della seconda stagione del talent show.

La struttura del programma e i meccanismi di selezione confermano l’impostazione già delineata per questa edizione, con un focus sulla competizione tra generazioni e sulla valutazione puramente vocale.