Cambia la programmazione di Canale 5 del venerdì sera: al posto di Io sono Farah andrà in onda il Grande Fratello. Non c'è ancora una collocazione serale per la soap tv La forza di una donna che a breve guadagnerà il pomeriggio della domenica.

Le decisioni dei vertici Mediaset al termine di Io sono Farah hanno preferito dare spazio al Grande Fratello sacrificando La forza di una donna. In molti speravano che la dizi turca fosse la sostituta ideale per Io sono Farah il venerdì sera.

Il venerdì sera di Canale 5 cambia con il Grande Fratello

Io sono Farah giunge a termine questa sera,13 marzo, e i fan delle dizi turche speravano in uno sbarco de La forza di una donna per la prima serata del venerdì.

I vertici Mediaset, tuttavia, hanno altri piani perché al posto di Io sono Farah sarà trasmessa una puntata del Grande Fratello. Il reality show condotto da Ilary Blasi partirà martedì 17 marzo e avrà ben due appuntamenti settimanali in prima serata. Nei mesi scorsi si vociferava di un arrivo in prima serata de La forza di una donna, ma gli spazi di Canale 5 al momento sono tutti occupati da altri programmi. Non si esclude che la dizi turca possa essere collocata alla serata della domenica quando termineranno gli appuntamenti con Chi vuol essere milionario, il quiz show condotto da Gerry Scotti. La programmazione di Canale 5 ha subito diverse variazioni negli ultimi mesi e tutto potrebbe ancora succedere.

La doppia puntata del Grande Fratello potrebbe essere un esperimento momentaneo per testare gli ascolti e in tal caso una serata tra il martedì e il venerdì potrebbe restare libera per La forza di una donna.

Ancora poco spazio per La forza di una donna

La forza di una donna è giunta alla terza e ultima stagione, ma la messa in onda ridotta a circa 15 minuti al giorno dal lunedì al venerdì non convince il pubblico. In molti gradirebbero più spazio per le storie di Bahar e della sua famiglia che si avviano al gran finale, ma fino a questo momento non c'è stata ancora una serata dedicata alla dizi. Un piccolo miglioramento ci sarà quando inizierà il serale di Amici, perché La forza di una donna prenderà il posto del talent show la domenica pomeriggio, raddoppiando in questo modo nel weekend. La vita di Bahar dopo la morte di Sarp e Hatice è ripartita da zero e si avvia a un cambiamento definitivo che migliorerà finalmente la sua condizione economica.